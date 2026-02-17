Володин об Олимпиаде: «Мы шли первыми, но знали, что соперники очень сильные. Круто, что в таких условиях мы смогли взять бронзовую медаль»

«Бронза — сто процентов, это успех. Как можно медаль Олимпиады расценивать как не успех? Да, мы шли первыми, но мы знали, что здесь у нас очень сильные соперники, вся первая десятка. И каждая ошибка очень дорого стоит. Круто, что в таких условиях мы смогли взять бронзовую медаль», — сказал Володин.