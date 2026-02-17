Ричмонд
Володин об Олимпиаде: «Мы шли первыми, но знали, что соперники очень сильные. Круто, что в таких условиях мы смогли взять бронзовую медаль»

Бывший российский фигурист Никита Володин, выступающий за Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе, назвал успехом бронзовую медаль на Олимпиаде-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

Хазе и Володин лидировали после короткой программы, но стали третьими после произвольной. Победили японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, серебро взяли Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии.

«Бронза — сто процентов, это успех. Как можно медаль Олимпиады расценивать как не успех? Да, мы шли первыми, но мы знали, что здесь у нас очень сильные соперники, вся первая десятка. И каждая ошибка очень дорого стоит. Круто, что в таких условиях мы смогли взять бронзовую медаль», — сказал Володин.

