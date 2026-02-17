Бойкова о пропуске Олимпиады: «Вкладываешь множество усилий, доказываешь себе и всем вокруг, что достоин своей цели, чтобы в итоге смотреть, как ее воплощают другие»

Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара завоевали золото в парном катании, Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии заняли второе место, немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин — третье.
«Сначала ты тратишь годы жизни, чтобы прийти к своей цели… Вкладываешь множество усилий, предпринимаешь множество попыток, доказываешь себе и всем вокруг, что достоин своей цели… Чтобы в итоге смотреть, как ее воплощают другие», — написала Бойкова в соцсети, добавив эмодзи разбитого сердца.
«Рисовать такие баллы — некрасиво и бестактно». Полыхание Козловского от победы японцев на Олимпиаде.