Бойкова о пропуске Олимпиады: «Вкладываешь множество усилий, доказываешь себе и всем вокруг, что достоин своей цели, чтобы в итоге смотреть, как ее воплощают другие»

Трехкратная чемпионка России Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, высказалась о пропуске Олимпиады-2026 в Милане.

Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара завоевали золото в парном катании, Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии заняли второе место, немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин — третье.

«Сначала ты тратишь годы жизни, чтобы прийти к своей цели… Вкладываешь множество усилий, предпринимаешь множество попыток, доказываешь себе и всем вокруг, что достоин своей цели… Чтобы в итоге смотреть, как ее воплощают другие», — написала Бойкова в соцсети, добавив эмодзи разбитого сердца.

