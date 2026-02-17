Ричмонд
Петросян чисто откатала короткую программу на Олимпиаде

За свой прокат фигуристка получила 72,89 балла.

Источник: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

МИЛАН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян без ошибок исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии. Соревнования проходят в Милане.

Фигуристка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За свой прокат Петросян получила 72,89 балла. Россиянка выступала в короткой программе под вторым номером. Всего в короткой программе выступят 29 фигуристок. Произвольную программу спортсменки представят 19 февраля.

Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
