Стюард попросил убрать болельщиков баннер с российским флагом в поддержку Аделии Петросян на Олимпиаде

Это произошло после обращения стюарда на арене. Фанаты развернули баннер с именем спортсменки, сердечком и нарисованным флагом РФ — свернуть пришлось последнюю часть.
Сегодня Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу и на данный момент лидирует в первой разминке.
Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе — без национальной символики.
