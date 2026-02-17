Ричмонд
Стюард попросил убрать болельщиков баннер с российским флагом в поддержку Аделии Петросян на Олимпиаде

Болельщикам пришлось сложить часть баннера с российским флагом в поддержку фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде‑2026 в Милане.

Источник: Спортс"

Это произошло после обращения стюарда на арене. Фанаты развернули баннер с именем спортсменки, сердечком и нарисованным флагом РФ — свернуть пришлось последнюю часть.

Сегодня Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу и на данный момент лидирует в первой разминке.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе — без национальной символики.

Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
