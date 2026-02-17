Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аделия Петросян: «Я не заходила на тройной аксель последние дня четыре. В пользу стабильности, моей формы, подготовки»

Российская фигуристка Аделия Петросян объяснила отказ от тройного акселя в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

Петросян набрала 72,89 балла за прокат и сейчас лидирует после первой разминки. Она чисто откатала с двойным акселем, тройным лутцем и каскадом из тройных флипа и тулупа.

«Рассматривали ли тройной аксель? Да, только последние дня четыре я на него уже не заходила. В пользу стабильности, моей формы, подготовки, состояния. Мы все обговорили, взвесили и вместе приняли такое решение. Надеюсь, что оно было правильным», — сказала Петросян.

Фигуристку на лед выводил тренер Даниил Глейхенгауз, ранее получивший аккредитацию на Олимпиаду.

«Когда я узнала, естественно, обрадовалась, потому что чем больше знакомых людей вокруг, тем проще — больше поддержки и чувства защиты, если так можно сказать. Он помогал и настроил меня перед прокатом. Мне кажется, он нервничал больше, чем я. Рада, что не подвела его», — отметила Петросян.

Произвольная программа на Олимпиаде пройдет 19 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше