Аделия Петросян: «Я не заходила на тройной аксель последние дня четыре. В пользу стабильности, моей формы, подготовки»

Петросян набрала 72,89 балла за прокат и сейчас лидирует после первой разминки. Она чисто откатала с двойным акселем, тройным лутцем и каскадом из тройных флипа и тулупа.
«Рассматривали ли тройной аксель? Да, только последние дня четыре я на него уже не заходила. В пользу стабильности, моей формы, подготовки, состояния. Мы все обговорили, взвесили и вместе приняли такое решение. Надеюсь, что оно было правильным», — сказала Петросян.
Фигуристку на лед выводил тренер Даниил Глейхенгауз, ранее получивший аккредитацию на Олимпиаду.
«Когда я узнала, естественно, обрадовалась, потому что чем больше знакомых людей вокруг, тем проще — больше поддержки и чувства защиты, если так можно сказать. Он помогал и настроил меня перед прокатом. Мне кажется, он нервничал больше, чем я. Рада, что не подвела его», — отметила Петросян.
Произвольная программа на Олимпиаде пройдет 19 февраля.