Глейхенгауз рассказал, чем Петросян напугала его перед выступлением на ОИ

«Было волнительно, но я в какой-то момент почувствовал, что так скучал по этому. Тот адреналин, который ты испытываешь на Олимпийских играх, к сожалению, больше нигде не испытываешь. И я очень скучал по этим эмоциям и по этому состоянию. Не могу сказать, что было совсем безумно нервно, и Аделия была достаточно спокойная, радостная. Она нас до выхода немножко напугала тем, что сказала: “Я вообще не нервничаю”. Я говорю: “Нет, наверное, все же чуть-чуть надо, это полезно”, — сказал Глейхенгауз.