Глейхенгауз рассказал, чем Петросян напугала его перед выступлением на ОИ

Во вторник Петросян чисто исполнила все элементы в короткой программе, в том числе двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За выступление россиянка получила 72,89 балла.
«Было волнительно, но я в какой-то момент почувствовал, что так скучал по этому. Тот адреналин, который ты испытываешь на Олимпийских играх, к сожалению, больше нигде не испытываешь. И я очень скучал по этим эмоциям и по этому состоянию. Не могу сказать, что было совсем безумно нервно, и Аделия была достаточно спокойная, радостная. Она нас до выхода немножко напугала тем, что сказала: “Я вообще не нервничаю”. Я говорю: “Нет, наверное, все же чуть-чуть надо, это полезно”, — сказал Глейхенгауз.
«Вот так вместе прошли эти зоны. Было забавненько, как обычно, через бортик пытаться перелезть, она же такая маленькая. В этой ситуации понял, как тяжело будет достать до нее руками, когда настраивать надо будет. В остальном классно, скучал. Настраивал как обычно, только чуть-чуть в конце добавил новых слов, но это просто для настроения, скажем так», — добавил Глейхенгауз.
Перед выступлением двух заключительных групп участниц Петросян занимает первое место.