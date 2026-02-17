Аделия Петросян: «Это мои первые Олимпийские игры, но пока я не чувствую никакого давления, что странно. Посмотрим, как будет в произвольной»

Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу под музыку Майкла Джексона и сейчас занимает второе место (после выступления 18 участниц из 29).
— Майкл Джексон просил передать, что все было четко. Ему понравилось.
— Спасибо.
— Как ощущения?
— По ощущениям все прошло очень спокойно. Я получила огромное удовольствие от своего проката. И надеюсь, зрителям тоже понравилось.
— Неужели совсем не волновалась?
— Это мои первые Олимпийские игры, но пока я не чувствую никакого давления, что странно. Посмотрим, как будет в произвольной программе.
— В плане состояния, тебя сейчас ничего не беспокоит? Травмы?
— Сейчас нет, все хорошо.
— С Петром Гуменником общалась? Он давал какие-то советы?
— Он меня поддерживал, но мы друг другу не советуем. У каждого спортсмена свой настрой.
— Ты будешь смотреть короткие программы главных соперниц?
— Бывает по-разному, но сейчас, наверное, не буду. Буду стараться в произвольной так же получать удовольствие и делать свое дело.
— Насколько тебе важно здесь соревноваться с Каори Сакамото, Алисой Лью и другими звездами? Это ощущается как дополнительное давление?
— А я их еще даже не видела. Мы все как-то по отдельности, почти ни с кем не пересекалась. Я и в России люблю быть отдельно от всех, разминаться где-то в уголочке и быть вместе со своими тренерами.
Но конечно, мне будет очень приятно находиться рядом и выступать с ними, надеюсь, в одной разминке.
«Я не чувствую давления, что странно». Первые слова довольной Петросян.