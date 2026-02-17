Ричмонд
Аделия Петросян: «Это мои первые Олимпийские игры, но пока я не чувствую никакого давления, что странно. Посмотрим, как будет в произвольной»

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что не чувствует давления на Олимпиаде-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу под музыку Майкла Джексона и сейчас занимает второе место (после выступления 18 участниц из 29).

— Майкл Джексон просил передать, что все было четко. Ему понравилось.

— Спасибо.

— Как ощущения?

— По ощущениям все прошло очень спокойно. Я получила огромное удовольствие от своего проката. И надеюсь, зрителям тоже понравилось.

— Неужели совсем не волновалась?

— Это мои первые Олимпийские игры, но пока я не чувствую никакого давления, что странно. Посмотрим, как будет в произвольной программе.

— В плане состояния, тебя сейчас ничего не беспокоит? Травмы?

— Сейчас нет, все хорошо.

— С Петром Гуменником общалась? Он давал какие-то советы?

— Он меня поддерживал, но мы друг другу не советуем. У каждого спортсмена свой настрой.

— Ты будешь смотреть короткие программы главных соперниц?

— Бывает по-разному, но сейчас, наверное, не буду. Буду стараться в произвольной так же получать удовольствие и делать свое дело.

— Насколько тебе важно здесь соревноваться с Каори Сакамото, Алисой Лью и другими звездами? Это ощущается как дополнительное давление?

— А я их еще даже не видела. Мы все как-то по отдельности, почти ни с кем не пересекалась. Я и в России люблю быть отдельно от всех, разминаться где-то в уголочке и быть вместе со своими тренерами.

Но конечно, мне будет очень приятно находиться рядом и выступать с ними, надеюсь, в одной разминке.

«Я не чувствую давления, что странно». Первые слова довольной Петросян.

