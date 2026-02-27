Ричмонд
Глейхенгауз оценил слова Петросян, что ей стыдно возвращаться в Россию: «Ее можно понять»

Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал слова своей ученицы, российской фигуристки Аделии Петросян, после выступления на Зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Sport24

Ранее Петросян заявила, что ей стыдно возвращаться в Россию после 6-го места в соревнованиях девушек-одиночниц на ОИ-2026.

— После выступления Аделия сказала, что ей стыдно возвращаться в Россию. Сейчас эмоции улеглись?

— Я думаю, что это какие-то первые эмоции. Больше она такого не говорила. Сейчас у нее настроение намного, мне кажется, поспокойнее. Не то, чтобы лучше. Нет такого, что она, конечно, такая счастливая. Это можно ее понять. Но конца света вроде в глазах не видно. Мне кажется, что она неплохо эмоционально справляется с тем, как все сложилось, — заявил Глейхенгауз в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику.

