Глейхенгауз оценил слова Петросян, что ей стыдно возвращаться в Россию: «Ее можно понять»

— Я думаю, что это какие-то первые эмоции. Больше она такого не говорила. Сейчас у нее настроение намного, мне кажется, поспокойнее. Не то, чтобы лучше. Нет такого, что она, конечно, такая счастливая. Это можно ее понять. Но конца света вроде в глазах не видно. Мне кажется, что она неплохо эмоционально справляется с тем, как все сложилось, — заявил Глейхенгауз в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику.