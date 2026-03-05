«Простая правда: она псих». Олимпийскую чемпионку Алису Лю затравили в соцсетях — подозревают в допинге

После триумфа на Олимпиаде-2026 в Милане 20-летняя американская фигуристка Алиса Лю подверглась травле в социальных сетях. Болельщики массово обвиняют ее в употреблении допинга и неадекватном поведении.
«Она псих»
В TikTok и X распространяются посты с подозрениями о том, что победа Лю была нечестной. Многие пользователи обратили внимание на внешний вид спортсменки и ее эмоциональное состояние после произвольной программы — напомним, Алиса даже выругалась матом в прямом эфире. Еще одна претензия касается отсутствия информации о прохождении американкой допинг-контроля.
«Лю выиграла, потому что вообще не проходила тестирование на допинг. Она находится под контролем USADA, которое уже обвинялось в манипулировании допинг-тестами в 2011 году», — написал один из пользователей в социальных сетях.
Другой комментатор пошел еще дальше: «На летней Олимпиаде уже проявлялись американская коррупция и скрытые допинговые схемы. Все знают — эти спортсмены были под допингом, но им все сходит с рук, тогда как они сами обвиняют другие страны».
Третий констатировал: «Простая правда об Алисе: она псих. Она выиграла Олимпийские игры, потому что коррумпированные судьи подтянули ее, а российских фигуристов запретили».
Спортсменка-провокатор
Сама Алиса только добавила хейтерам поводов для критики. После возвращения в США девушка в социальных сетях пожаловалась на фанатов, которые встретили ее после возвращения на родину.
«Я приземлилась в аэропорту, а у выхода меня ждет толпа с камерами и вещами, на которых я должна оставить автограф. Все это вторжение в мое личное пространство. Кто-то преследовал меня до самой машины. Пожалуйста, не поступайте так со мной», — написала Лю.
А в недавнем интервью Teen Vogue фигуристка сделала не менее провокационное заявление о своих приоритетах после Олимпиады.
«Я выбираю тусовки с друзьями вместо тренировок. И если из-за этого я стану хуже кататься — пускай. Мне плевать. Готова рискнуть чем угодно», — заявила олимпийская чемпионка.
И хотя поведение Лю действительно выглядит вызывающе, это не повод для «отмены». Так считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова — об этом она рассказала в интервью «СЭ».
«Как такую травлю можно считать адекватной? Не знаю, что она пишет в своих соцсетях. Не может быть такого, что она не проходила допинг-контроль. Лю должна была его пройти либо до старта, либо после», — сказала Тарасова.
На минувшей Олимпиаде американская фигуристка выиграла две золотые медали — в одиночном катании и командном турнире.
Егор Сергеев