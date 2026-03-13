Мишин — Валиевой: «Ты нужна нам как воздух, как кислород. С тобой наше женское одиночное катание начало дышать полной грудью»

Валиева вернулась в спорт в декабре 2025 года после дисквалификации за допинг. Фигуристка выступила с показательным номером на шоу, посвященном 85-летию Мишина.
"Конечно, можно сейчас говорить, как ты замечательно катаешься, Камила. Но я хочу сказать о другом. Я совсем недавно вернулся с финала Гран-при России, посмотрел внимательно все женское одиночное катание.
И хочу тебе сказать, Камила, ты нужна нам. Ты нужна нам как воздух, как кислород. С тобой наше женское одиночное катание начало дышать полной грудью. На этом трудном пути, дорогая Камила, я желаю тебе большого успеха", — сказал Мишин.