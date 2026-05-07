Скандальную канадскую фигуристку-русофобку отстранили от работы. По слухам она накричала на любовницу мужа

Бывшую фигуристку Меган Дюамель знают даже те, кто не застал ее во время спортивной карьеры и главных побед в карьере. Уже после завершения карьеры она прославилась достаточно скандальными высказываниями. В своих социальных сетях Меган комментирует почти каждую новость, и чаще всего ее позиции достаточно радикальные, а в некоторых случаях и токсичные. Из-за этого у нее даже были конфликты с коллегами. В том числе фигуристка часто высказывалась о российских спортсменах в негативном ключе. Оказалось, что это не просто образ в интернете.
Стало известно, что Дюамель отстранена от работы в Федерации фигурного катания Канады на две недели за «травлю и издевательства» в отношении другого тренера. Он подал жалобу через канадскую систему Skate-Safe в ноябре 2025 года.
Как и обычно бывает в таких делах, публично не называется имя другого тренера и контекст ситуации специально размывается. Но по слухам, это все произошло из-за ее супруга Бруно Маркотта, который работал в клубе Skate Oakville. Еще месяц назад он пропал из списка тренеров, в котором также числилась Меган. Дюамель была не так вовлечена в рабочий процесс в последнее время, но ее имя оставалось на сайте. Тогда была информация об измене с матерью ребенка, который тренировался у Маркотта.
В это же время пошли слухи об их разводе из-за этой измены. И сейчас самой правдоподобной теорией является именно то, что Меган накричала на его новую любовницу (тренера клуба), предположительно, на глазах у других детей. Поэтому жалобу могла подать и она, и кто-то из тренерского штаба, кто был тогда на катке.
Очевидно, что большая часть предположений — это слухи, которые пока ничем не подкреплены. Системы как Skate-Safe подразумевают полную анонимность в публичном поле для жертв, поэтому никаких официальных комментариев в ближайшее время от них не стоит ждать.
Сама Дюамель на следующий день после новости об отстранении от работы написала в своих социальных сетях достаточно расплывчатое сообщение:
«Главное, что я хочу, чтобы мои дети знали — это умение постоять за себя. Доверять своей интуиции. Говорить, когда что-то идет не так, даже если это неприятно. Жизнь несправедлива, но я надеюсь, что они вырастут и выберут смелость вместо молчания. Я надеюсь, что они будут не только стоять за себя, но и заступаться за других, когда станут свидетелями несправедливости. Если я смогу научить их этому, значит, я добьюсь успеха… Я накричала на одного человека».
С одной стороны, это можно посчитать, как косвенное подтверждение слухов, потому что она упомянула своих детей от Бруно. Учитывая такое мягкое наказание, очевидно, что никакого физического воздействия не было, что и подтвердила сама Дюамель.
С другой стороны, все уже настолько привыкли к скандальным выходкам Меган, из-за чего многим с трудом верится в ее правоту. Если все эти слухи правдивы, то фигуристка точно не виновата, что сорвалась на любовницу своего мужа. Но из-за своего образа, который осуждают уже и в профессиональном сообществе, мало кто сможет ей сопереживать даже в такой однозначной ситуации.
Автор: Алена Волкова