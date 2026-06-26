Кто виноват в сексуализации спорта? Фигуристка Медведева выдала правду, которую принято замалчивать

Фигурное катание — вид спорта на стыке с шоу-бизнесом. Здесь технический контент соседствует с эстетикой, а судьи оценивают не только элементы, но и то, как они вписываются в хореографию и образ. Именно это пограничное состояние порождает вечные споры: где заканчивается искусство и начинается объективация тела? Тема стара как мир, но каждый раз, когда кто-то из топ-фигуристов решается заговорить о ней вслух, она обрастает новыми смыслами. Очередным катализатором дискуссии стало интервью двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой: она без прикрас рассказала о том, через что проходит каждая фигуристка.