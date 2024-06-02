Россиянам посоветовали быструю тренировку для укрепления иммунитета

Начать эксперт предложила с небольшой разминки. Для этого нужно поставить ноги примерно на ширине плеч, колени немного согнуть, подать таз вперед, напрячь мышцы центра, свести лопатки и макушкой потянуться в потолок. Затем сделать глубокий вдох носом, поднять руки через стороны и на выходе ртом опустить вниз. Далее сделать восемь круговых движений назад плечами.

После этого Волкова предложила перейти к основной тренировке. Для этого надо выполнить несколько видов разгибания и сгибания локтей с гантелями (перед собой и за головой), затем — имитацию метания мяча. Также Волкова посоветовала делать приседания и отжимания. Кроме того, она рекомендовала выполнять хип-хинч с мячом.