Фитнес-тренер посоветовал упражнение для прокачки пресса

Филиппенко объяснил, что в упражнении задействуются прямые и косые мышцы живота, мышцы бедер и ягодиц, а также нижняя часть пресса. Тренер добавил, что ножницы нельзя выполнять при беременности, диастазе, в послеродовой период и период восстановления после операционного вмешательства, при травмах спины и межпозвонковых грыжах.