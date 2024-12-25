Названы способы получить кубики на прессе после 40 лет

Тренер рекомендовала выполнять подъем ног, обратные скручивания, ножницы, а также полукруг. Для выполнения последнего нужно лечь на пол, выпрямив ноги, а руки вытянув вдоль туловища. Далее следует поднять ноги к потолку, опустить их в правую сторону, а затем перенести их на левую сторону, сделав ими полукруг.