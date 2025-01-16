Названа лучшая тренировка для ускорения похудения

Она добавила, что для ускоренного похудения подходят упражнения с замкнутой цепью, так как они воздействуют более чем на одну зону тела. Обычно такие упражнения выполняются на неподвижном объекте вроде пола или перекладины и могут быть с отягощением или собственным весом.