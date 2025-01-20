Эксперт развеял два популярных мифа о фитнесе

Во-первых, Каневский назвал ошибочным мнение о том, что ходить в тренажерный зал можно только после похудения. Он отметил, что к вопросу нужно походить комплексно: корректировать питание, добавлять регулярные кардиотренировки и занятия в тренажерном зале. При этом, подчеркнул специалист, можно одновременно похудеть и набрать мышечную массу, но для этого необходимо грамотно сочетать виды тренировок.