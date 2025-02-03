Названа главная мешающая избавиться от жира на животе ошибка в тренировках

По мнению эксперта, это пренебрежение силовыми тренировками. «Если вы полагаетесь только на километры беговой дорожки и подсчет калорий, вы ведете тяжелую битву. Я наблюдал, как клиенты были одержимы сжиганием как можно большего количества калорий, игнорируя один из самых эффективных инструментов сжигания жира — гантели. Это как пытаться испечь торт, не включив духовку», — заявил Ноббе.