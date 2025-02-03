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Названа главная мешающая избавиться от жира на животе ошибка в тренировках

Личный фитнес-тренер Джаррод Ноббе назвал главную ошибку в тренировках, мешающую избавиться от лишнего жира на животе. Его слова приводит Eatthis.com.

Источник: Freepik

По мнению эксперта, это пренебрежение силовыми тренировками. «Если вы полагаетесь только на километры беговой дорожки и подсчет калорий, вы ведете тяжелую битву. Я наблюдал, как клиенты были одержимы сжиганием как можно большего количества калорий, игнорируя один из самых эффективных инструментов сжигания жира — гантели. Это как пытаться испечь торт, не включив духовку», — заявил Ноббе.

По его словам, силовые тренировки нужны не только для наращивания мышечной массы. «Они разгоняют ваш метаболизм, сжигают жир на животе и сохраняют результаты еще долго после окончания тренировки», — рассказал Ноббе.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.