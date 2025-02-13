Фитнес-тренер перечислила пять шагов к регулярным занятиям спортом

Эксперт рекомендовала выбрать формат, который будет приносить удовольствие. «Кому-то больше по душе мягкие силовые тренировки, например пилатес с оборудованием. А кто-то предпочитает более активные — легкое кардио на дорожке, а затем круговая тренировка. Прислушивайтесь к себе и не тренируйтесь из-под палки», — поделилась она.