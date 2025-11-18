Ричмонд
Тренер назвала способ избавиться от «текстовой шеи»

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ избавиться от боли в шее. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Источник: Freepik

Бахтурина заявила, что главные причины — хроническое перенапряжение мышц, остеохондроз и так называемая «текстовая шея», возникающая из-за постоянного наклона головы к экрану. Эти привычки со временем вызывают головные боли и ограничивают подвижность позвоночника.

Чтобы снять напряжение, эксперт советует регулярно выполнять простые упражнения прямо на рабочем месте. Например, мягко прорабатывать грудино‑ключично‑сосцевидную мышцу, отвечающую за положение головы, или делать вытяжения шеи вперед и назад для восстановления баланса между мышцами‑антагонистами. Также полезны растяжка верхнего отдела трапециевидной мышцы и наклоны головы с сопротивлением для расслабления боковых мышц шеи.

Закрепить эффект помогут регулярные перерывы и правильная организация рабочего пространства. Бахтурина рекомендует держать экран на уровне глаз, каждые 30−40 минут делать разминку и уделять внимание осанке. Простые меры профилактики помогут избежать хронической боли.