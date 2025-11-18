Тренер назвала способ избавиться от «текстовой шеи»

Чтобы снять напряжение, эксперт советует регулярно выполнять простые упражнения прямо на рабочем месте. Например, мягко прорабатывать грудино‑ключично‑сосцевидную мышцу, отвечающую за положение головы, или делать вытяжения шеи вперед и назад для восстановления баланса между мышцами‑антагонистами. Также полезны растяжка верхнего отдела трапециевидной мышцы и наклоны головы с сопротивлением для расслабления боковых мышц шеи.