Обладатель «Золотого мяча», победитель Лиги чемпионов и лучший бомбардир топ-лиги. Кто пропустит Евро-2024?

Любой большой турнир сборных обречен на бескрайний интерес публики. Что на чемпионат мира, что на континентальные первенства съезжаются все главные звезды. Ну или почти все. Конечно, подавляющее большинство футбольных селебрити такое не пропускает. Но есть и те, кто по каким-то причинам остается без участия в главном событии, как правило, лета.

Грядущий чемпионат Европы не исключение. Набирается нехилый мини-список фамилий, которые мы не увидим на футболках среди участников немецкого турнира. Обстоятельства у всех разные, но итог один — Евро для них даже не начнется. К нашему сожалению!

Гави

Начнем с самого банального. 19-летнего испанца постигла участь, которую на себе в разное время ощущали многие легенды — от Бекхэма до Ройса. Серьезная травма, которая не оставляет шансов на крупный турнир. В ноябре 2023 года Гави оступился во время приема мяча в матче против Грузии и порвал «кресты». Приговор последовал сразу — длительное восстановление и никакого футбола минимум до лета.

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Случай полузащитника усилил споры о подходе «Барселоны» к работе с молодежью. Каталонцы всегда славились талантами, но в последнее время на поле все чаще оказываются школьники. И они не просто играют, а становятся железно основными. Естественно, организм не справляется. Педри за первый сезон во взрослой команде суммарно провел 73 матча во всех турнирах, включая сборную, и даже внешне заметно состарился, а впоследствии частенько ломался. Фати вовсе превратился в нечто более хрупкое, чем хрусталь. Вот и Гави подкосило.

Теперь тревожно за 16-летнего Ямаля. Он, кстати, на Евро поедет и, вполне возможно, будет много играть. Гави наверняка выходил бы в старте на все матчи турнира, не случись у него травма. По крайней мере, на чемпионате мира в Катаре было именно так, поэтому для Де ла Фуэнте это самая настоящая потеря.

Из других футболистов, лишенных чемпионата Европы по медицинским показаниям, выделяется Харри Магуайр. Защитник переживал разные этапы в «МЮ» — был и героем, и мемом, но в сборной стабильно имел место в составе. Увы, мышечная травма аннулировала его билеты в Германию.

Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор

Райан Гиггз, Неманья Видич, Рой Кин, Яри Литманен — эти легендарные игроки объединены одной общей болью. У них не было возможности хотя бы разок сыграть на чемпионате Европы, потому что сборная просто туда не отбиралась. Чьи-то страны попали на турнир только после окончания карьеры звезды, а кто-то прошел футбольный путь аккурат между выходами национальной команды на Евро.

Холанн и Эдегор пока продолжают грустный список. Норвегии досталась ровная отборочная группа с одним ярко выраженным фаворитом — Испанией. С Шотландией конкурировать было можно и нужно, особенно учитывая поколение, которое выросло у скандинавов. Итог: шесть очков отставания и третье место.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241418&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наверное, норвежцам вдвойне обидно от успеха Грузии, оставшейся четвертой, но прошедшей на турнир через стыки Лиги наций. У викингов исторически не клеится с Евро. Они участвовали во всех отборах и всего раз достигли успеха — сгоняли в Бельгию и Нидерланды в 2000 году. Хоть и обыграли там испанцев, остались третьими и пролетели мимо плей-офф.

Совсем не верится, что топовый дуэт из АПЛ так и не свозит сборную на какой-нибудь большой турнир. Слишком уж Холанн и Эдегор хороши, чтобы так обломаться. К тому же есть и подмога — Серлот едва не выиграл бомбардирскую гонку ла лиги, Рюэрсон в основе «Боруссии» отбегал финал Лиги чемпионов, Оскар Бобб готовится влетать в обойму Пепа в «Сити». Однозначно ждем Норвегию на Евро или ЧМ в ближайшие десять лет!

Тибо Куртуа

Тут начинаются экстравагантные причины. Один из лучших вратарей мира поссорился с главным тренером сборной и остался смотреть Евро по телевизору. Сюжет? Еще какой! Тедеско повезло, что можно сослаться на недавнюю серьезную травму Куртуа, кипер ведь сам прошлым летом говорил, что в Германию не поедет.

Но события прошедшего мая показали, что Тибо готов. Он вернулся, четырежды вышел за «Реал» в чемпионате Испании, а заодно отыграл финал Лиги чемпионов. И нигде не пропустил! Сезон на ноль — это что-то новенькое. После такого вам кто угодно скажет, что Куртуа обязательно надо вызывать на чемпионат Европы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241542&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Немецкий специалист считает иначе. В 2023 году вратарь повздорил с Доменико из-за капитанской повязки — сначала был нервный разговор в раздевалке, а потом мужчины переключились на общение через прессу. Похоже, конфликт до сих пор не замяли. А страдают зрители! И сборная Бельгии, которая осталась без гарантированной надежности на последнем рубеже.

Матс Хуммельс

А также Юлиан Брандт, Карим Адейеми, Леон Горетцка, Серж Гнабри, Никлас Зюле, Марко Ройс и Тимо Вернер. Все они пропустят домашний турнир из-за высочайшей конкуренции. Все достойные претенденты на место в заявке элементарно не влезли.

Но отдельно остановимся на Хуммельсе. Чересчур классный сезон провел защитник, отчего его невызов смотрится самым спорным. Как говорит Нагельсманн, Матс тоже не очень понимает, в чем дело: «У нас были долгие переговоры, они [с Горетцкой] разочарованы моим решением, но это вполне понятно. В конце концов, как главный тренер я должен принимать решение в интересах команды. Они сделали все, чтобы оказаться в заявке. Я пытался объяснить, почему их не взяли. Понятно, что они расстроены. Я не могу сказать, что между нами состоялся какой-то плохой разговор, но, конечно, в жизни случаются и более приятные беседы».

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Неужели защитник не заслужил? 78 матчей за сборную (включая осенние товарняки) + свежий выход в финал Лиги чемпионов с голом в полуфинале = гарантированное участие в чемпионате Европы. Но Нагельсманн решил этот пример немножко по-другому и получил противоположный ответ. Вальдемар Антон из серебряного «Штутгарта» и Робин Кох из «Айнтрахта» прекрасно выглядели последний год. Вопрос — прекраснее ли Хуммельса?

Схожая ситуация у Джека Грилиша, которого Гарет Саутгейт отцепил в последний момент. Медиа писали, что футболисты были шокированы решением тренера. Причем не только английские, но и немецкие — они считают вингера «Сити» одним из опаснейших игроков мира на своей позиции. Видимо, рыхлая статистика в «Сити» и тень Доку помножили вероятность поездки Джека в Германию на ноль.

Сандро Тонали

Мы называли случай Куртуа экстравагантным? Забудьте. Итальянский полузащитник переплюнул всех и каждого. Первым пострадал «Ньюкасл», прошлым летом отдавший «Милану» за Тонали 64 миллиона евро. Денег у клуба достаточно, но столь громадных трат почти не делается. Только Исака брали дороже.

И что Сандро? Уже в октябре получил 10-месячный бан из-за давно образовавшейся проблемы. Ставки. Итальянец грузил на матчи своих команд еще на родине и продолжил этим заниматься после переезда в Англию. Очевидно, «Ньюкасл» планировал сделать из Тонали системообразующую фигуру, раз столько заплатил. Да и в сборной футболист играл далеко не последнюю роль, получая регулярные вызовы с 2021 года.

Полузащитник вернется только в августе, так что никакого Евро. Интересно, что в скандале замешан и Николо Фаджоли из «Ювентуса». Он тоже получил отстранение, но покороче, на семь месяцев. Успел вернуться в мае и… едет на чемпионат Европы! К слову, Фаджоли явно раскаивается и не хочет рецидива. По Сандро такой уверенности нет.

Карим Бензема

Обладатель «Золотого мяча» не едет на Евро. В контексте темы подобное нельзя игнорировать. Здесь все еще проще, чем у остальных, — Карим обыкновенно не тянет уровень. Безусловно, можно вспомнить мутное прошлое нападающего, из-за которого его вообще к сборной много лет не подпускали, но те истории не имеют отношения к происходящему сейчас.

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Когда Бензема в порядке, он востребован Дешамом. Об этом говорят вызовы на предыдущий чемпионат Европы и на чемпионат мира в Катаре. Летом 2023 года форвард перешел в чемпионский «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. И за один сезон опустил его на пятое место. Уровень команды остался на том же уровне, а средний класс всей лиги ощутимо поднялся благодаря флешмобу имени Криштиану Роналду.

Соответственно, и Карим должен был делать разницу. Но не делал, поэтому отсутствие прогресса в данном вопросе спокойно приравнивается к регрессу. Тем более Бенз собачился с руководством, открыто выражал недовольство обстановкой в Джидде, пропускал внушительные отрезки сезона и в какой-то момент совсем перестал забивать. Короче, в Саудовской Аравии он стал вялой пародией на некогда лучшего на планете.

Важно отметить, что из про-лиги реально получить приглашение на Евро. Криштиану Роналду, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Александр Митрович, Эмерик Лапорт, Марцело Брозович, Джорджиньо Вейналдум, Янник Феррейра Карраско, Мерих Демирал, Соломон Кверквелия и еще несколько менее известных игроков вам подтвердят. И, что самое значимое, одноклубник Карима Нголо Канте, которого Дешам вернул в сборную спустя два года перерыва.