Оказывается, СССР — не первый чемпион Европы по футболу. Лучшую команду континента определяли еще до войны

Принято считать, что сборная СССР является первым чемпионом Европы по футболу. Но есть немаловажный нюанс. Сильнейшую команду континента (которую называют чемпионом) определяли задолго до советского триумфа. Более того, это было еще в довоенные годы!

Не воевать, а играть в футбол

Попытки объединить европейские сборные в одном турнире предпринимались, по сути, сразу после Первой мировой войны. Тогда восстанавливались экономики, народное хозяйство постепенно восставало из пепла, а о новом мировом сражении старались даже не думать. В таких условиях росли футбольные деятели, думавшие о революционных форматах.

Одним из них был Анри Делоне — бывший футболист и арбитр, который возглавлял Федерацию футбола Франции. В 1927 году он предложил проводить чемпионаты Европы между сборными разных стран. Но ФИФА отвергла его идею, поскольку была занята организацией более масштабного турнира — чемпионата мира.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241418&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В том же году аналогичную идею выдвинул Хуго Майсль — главный тренер сборной Австрии по футболу. Предложение специалиста также было отправлено в долгий ящик, но Майсль не сдался. Летом 1927-го он объявил о создании сразу двух европейских турниров — Кубка Митропы (для клубов) и Кубка Центральной Европы (для национальных сборных). В них принимали участие федерации футбола Австрии, Венгрии, Чехословакии и Италии. Чуть позже к ним добавилась Швейцария.

Кубок Центральной Европы получил имя Антонина Швеглы — премьер-министра Чехословакии. Согласно легенде, он собрал за одним столом представителей стран-соседей и предложил им не воевать, а играть в футбол.

Дебют растянулся на три года

Первый розыгрыш Кубка Центральной Европы стартовал 18 сентября 1927 года. В Праге сошлись сборные Чехословакии и Австрии. Хозяева одержали победу со счетом 2:0, а автором первого гола стал форвард Карел Подразил, делегированный в сборную из «Виктории Жижков». Второй мяч был забит с пенальти Йозефом Кратохвилом из пражской «Спарты».

Формат Кубка чем-то напоминал нынешнюю Лигу наций. Команды играли в течение нескольких месяцев и даже лет, а перерывы между матчами достигали полугода. Но уже тогда существовало правило о двухматчевом противостоянии дома и в гостях.

Судьба первого трофея решилась в самом последнем матче. Италия, шедшая вне тройки лидеров, разгромила Венгрию (5:0) и стала обладателем Кубка Швеглы, набрав 11 очков. Второе место заняла Австрия, опередившая по дополнительным показателям Чехословакию (у обеих команд по 10 очков). Венгрия была четвертой (9), а Швейцария проиграла во всех матчах и замкнула таблицу с нулем баллов.

Стоит отметить, что заключительный матч между итальянцами и венграми прошел 11 мая 1930 года. Таким образом, розыгрыш первого Кубка Центральной Европы растянулся почти на три года!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241408&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Драка на поле и долгая пауза

Последующие турниры также проводились на протяжении длительного времени. Вторым обладателем Кубка Швеглы в 1932 году стала сборная Австрии, вошедшая в историю как мощная «вундертим». В 1935-м победила Италия — на тот момент чемпион мира и практически непобедимая команда, ведомая великим форвардом Джузеппе Меаццей.

В 1936-м матч в Вене между Австрией и Италией омрачили фанатские беспорядки. На первой же минуте зрители сцепились друг с другом, а во втором тайме свою драку начали футболисты. Арбитр остановил встречу на 74-й минуте, когда хозяева вели 2:0. Матч планировалось доиграть, однако этому не суждено было сбыться: в 1938-м Австрия была присоединена к Германии. Тогда же Кубок Центральной Европы встал на долгую паузу, а его четвертый розыгрыш не был доведен до конца.

Возвращение турнира в строй произошло лишь после Второй мировой войны. Сборные вернулись на поле в 1948 году. Тогда набирала обороты сборная Венгрии с феноменальным Ференцем Пушкашем. Именно она выиграла Кубок, а «бегающий майор», как называли Пушкаша, стал лучшим бомбардиром, забив 10 мячей. Тогда ему было чуть больше 20 лет, и великая карьера только начиналась.

Последний чемпион — Чехословакия

Стартовавший в 1955 году очередной Кубок Центральной Европы стал особенным по ряду причин. Во-первых, он сменил название — Антонин Швегла уступил свое место австрийскому политику Йозефу Герё. Во-вторых, к традиционной пятерке участников добавилась Югославия. В-третьих, на тот момент уже существовал УЕФА, у которого были свои планы на устройство футбольной Европы. Было понятно, что Кубок ЦЕ долго не продержится.

Так и получилось. Турнир растянулся аж на пять лет— стартовав 27 марта 1955 года, он завершился только 6 января 1960-го. Его последним победителем стала Чехословакия, в которой феерили Иржи Феурейсл и Антон Моравчик.

Больше Кубок Центральной Европы не проводился. Ему на смену пришел чемпионат Европы, проводимый под эгидой УЕФА.