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00:14 (мск), источник: Sport24

Сборная Англии взяла на Евро-2024 38-летнего третьего вратаря «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Том Хитон присоединится к сборной Англии на чемпионате Европы.

Англия
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Европы: таблица и календарь

38-летний вратарь не будет включен в заявку национальной команды на Евро-2024, а будет участвовать в тренировках вместе с голкиперами английской команды Джорданом Пикфордом, Аароном Рамсдейлом и Дином Хендерсоном.

Хитон в прошлом сезоне ни разу не сыграл за «МЮ», где является третьим вратарем.

Сборная Англии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с Сербией, Данией и Словенией.

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