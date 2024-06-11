Сборная Англии взяла на Евро-2024 38-летнего третьего вратаря «МЮ»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Том Хитон присоединится к сборной Англии на чемпионате Европы.
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Манчестер ЮнайтедЧемпионат Европы: таблица и календарь
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Том Хитон присоединится к сборной Англии на чемпионате Европы.
38-летний вратарь не будет включен в заявку национальной команды на Евро-2024, а будет участвовать в тренировках вместе с голкиперами английской команды Джорданом Пикфордом, Аароном Рамсдейлом и Дином Хендерсоном.
Хитон в прошлом сезоне ни разу не сыграл за «МЮ», где является третьим вратарем.
Сборная Англии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с Сербией, Данией и Словенией.