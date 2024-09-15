УЕФА может отстранить сборную Англии от участия в домашнем чемпионате Европы 2028 года

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Сборная Англии может быть отстранена от участия в следующем чемпионате Европы по футболу, который пройдет в 2028 году. Об этом сообщает британская газета The Times.
По информации источника, соответствующее решение может быть принято Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за возможного появления регулятора в английском футболе. Отмечается, что генеральный секретарь организации Теодор Теодоридис направил письмо министру культуры, СМИ и спорта Великобритании Лизе Лэнди о недопустимости вмешательства правительства в управление футболом. В нем, как сообщает издание, он попросил воздержаться от предоставления регулятору полномочий по надзору за клубами в ведущих лигах Англии и назвал независимость фундаментальным требованием в футболе.
Согласно информации The Times, в противном случае УЕФА может применить санкции, высшей из которой является исключение национальной федерации. Источник издания отмечает, что УЕФА применит меры в случае «пересечения черты». В таком случае сборная Англии не сможет принять участие в чемпионате Европы 2028 года, который пройдет в Англии и Ирландии, а английские клубы будут исключены из еврокубков. Также, как сообщается в материале, под вопросом окажется участие английских футболистов в чемпионате мира 2026 года.
В марте правительство Великобритании внесло законопроект о новом надзорном органе, который должен предотвратить вступление богатых клубов в отколовшиеся лиги и защитить клубы от финансовых ошибок. Правительство лейбористов в своем манифесте обязалось следовать этому плану.