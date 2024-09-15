УЕФА может отстранить сборную Англии от участия в домашнем чемпионате Европы 2028 года

Согласно информации The Times, в противном случае УЕФА может применить санкции, высшей из которой является исключение национальной федерации. Источник издания отмечает, что УЕФА применит меры в случае «пересечения черты». В таком случае сборная Англии не сможет принять участие в чемпионате Европы 2028 года, который пройдет в Англии и Ирландии, а английские клубы будут исключены из еврокубков. Также, как сообщается в материале, под вопросом окажется участие английских футболистов в чемпионате мира 2026 года.