Это не шутки: Англию могут отстранить от домашнего Евро-2028! Все из-за британского правительства

По правилам Союза европейских футбольных ассоциаций, автоматические места на турнире могут получить только две сборные-хозяйки. В соревнованиях под эгидой УЕФА участвуют четыре британские сборные: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Предполагается, что все они, как и Ирландия, примут участие в отборочном турнире Евро-2028. Две лучшие команды из тех, кому не удастся отобраться на домашний чемпионат по спортивному принципу, получат прямые путевки.