«ПСЖ» — «Бенфика»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«ПСЖ» провел хороший матч против «Бенфики» неделю назад, хоть и не доминировал всю встречу. Месси забил красивый гол дальним ударом и вообще вел всю атакующую игру парижан, особенно во втором тайме. Неймар попал в перекладину после удара через себя. Доннарумма был надежен, так что многим лидерам «ПСЖ» можно записать эту игру в актив. Однако перед домашним матчем всё усложнилось. Месси получил травму, и волшебной тройки в нападении Лео — Неймар — Мбаппе теперь нет. Репетиция в чемпионате Франции парижанам не удалась, был блеклый матч против «Реймса» (0:0). Килиан снова недоволен своей ролью на поле, он реже получает мяч, в том числе вблизи чужой штрафной.

План «Бенфики» на домашний матч был понятен, вполне вероятно, тренер Шмидт его повторит. Португальцы смело шли в высокий прессинг, мешая спокойно выходить из обороны. Также «Бенфика» пользовалась длинными передачами, чтобы забрасывать мяч за спины защитникам «ПСЖ», получалось тоже опасно. С автоголом Данило, конечно, повезло, но как минимум на один мяч португальцы наиграли. В обороне у них впечатлил 18-летний Антониу, он часто успешно играл в отборе и уверенно пасовал вперед. В Париж «Бенфика» прилетела в хорошем настроении, накануне она обыграла "Риу Аве 4:2 — 21-летний Гонсалу Рамуш сделал хет-трик, всего у него уже 10 мячей в сезоне.

На что ставить

Интересно, что обе команды еще ни разу не проиграли в этом сезоне. У «ПСЖ» всего три ничьи, у «Бенфики» и вовсе две. Французы без Кимпембе, Нуну Мендеша, Саншеша и Месси, у португальцев из потерь — только защитник Вериссимо. Известно, что во французской команде нелучшая атмосфера, Мбаппе и Неймару тесно в одной раздевалке. При этом турнирная ситуация в Лиге чемпионов не давит ни на кого, «Ювентус» позади в 4 очках. Так что многое намекает на сенсацию. Коэффициенты при этом позволяют поставить на португальцев с подстраховкой. БК Olimpbet дает 2,15 на победу «Бенфики» с форой +1. Так что даже при минимальном успехе «ПСЖ» будет возврат ставки.

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Андрей Санталов