«Ливерпуль» — «Реал»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Юрген Клопп признался перед этим матчем, что ему было больно пересматривать прошлогодний финал Лиги чемпионов. «Ливерпуль» делал там все правильно, давил всю игру, перебил испанцев по ударам с разгромным счетом 23−3 (9−1 по ударам в створ) — и все-таки уступил. Куртуа спас мадридцев минимум от трех верных голов, а быстрая атака с пасом Вальверде на Винисиуса решила исход встречи. С тех пор «Ливерпуль» не стал сильнее. Уже нет Мане, Хендерсон и Фабиньо не так хороши в центре поля, как раньше, а Салах забивает в разы меньше. В чемпионате Англии «красные» — лишь восьмые, пусть шанс на топ-4 они еще и сохраняют. Но то, что их боятся гораздо меньше теперь, это факт.

«Реал» же в Ла Лиге идет по своему прошлогоднему чемпионскому графику — просто «Барселона» творит что-то аномальное. Недавно мадридцы взяли первый трофей в сезоне — клубный чемпионат мира. В Лиге чемпионов они тоже одни из фаворитов, пусть букмекеры и не очень в них верят. У команды Карло Анчелотти такой богатый опыт решающих матчей, что это уже дает преимущество перед любым соперником. При этом у «Реала» тоже есть проблемы в центре поля. Ушел Каземиро, его сменщик Тчуамени приболел, не будет сегодня и Крооса. На счастье Анчелотти сильно прибавил Себальос, именно его ждут в полузащите вместе с Модричем. Главное, что в строю Винисиус, да и Бензема должен быть готов.

На что ставить

«Ливерпуль» выиграл два последних матча, с «Ньюкаслом» забили Нуньес и Гакпо, от которых давно заждались голов. И все же по игре команда Клоппа была не очень убедительна в равных составах, да и в большинстве она позволяла сопернику создавать опасные моменты — выручал Алиссон. Возможно, на футболистах сказывается усталость, накопившаяся за последние сезоны, все-таки у Клоппа очень энергозатратный стиль. Тут хорошо, что после травм вернулись ван Дейк, Жота и Фирмино. Правда, теперь под вопросом Нуньес, повредивший в субботу плечо.

«Реал» тоже помучался с «Осасуной», та доставила проблем своим высоким прессингом. Матч шел к нулевой ничьей, но, как это уже не раз бывало, ближе к концу встречи мадридцы выжали максимум из своих моментов, и на этот раз уже Вальверде забил с паса Винисиуса. В этом плане интересно, как с бразильцем справится Трент, раньше у него это не очень хорошо получалось. «Реал» хорош в том, что он не паникует, когда его прижимают к воротам. Игроки знают, что с Куртуа у них всегда есть шанс отбиться. И даже если мадридцы пропустят первыми, их это не смутит, они спокойно будут ждать ошибки соперника. «Реал» выиграл 5 из 6 последних матчей у «Ливерпуля» (была еще ничья), весьма вероятно, что гости устоят на «Энфилде» и на этот раз. На сайте и в приложении БК Olimpbet поставить на то, что «Реал» не проиграет и тотал будет больше 1,5, можно за коэффициент 2,03.

Андрей Санталов

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