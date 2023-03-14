«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

В ближайшие пару дней будет получен ответ на интересный вопрос: клубов какой страны будет больше в четвертьфинале Лиги чемпионов — Англии или Германии. Правда, их всех может обойти Италия, но сейчас не об этом. Англичане потеряли «Тоттенхэм», немцы — дортмундскую «Боруссию», а со знаком плюс отличились «Челси» и «Бавария». Что касается сегодняшней пары, в ней есть доминирующий фаворит, в чьем успехе практически никто не сомневается. «Манчестер Сити» не впечатлил в Лейпциге, но и ничего не потерял. В каком-то смысле ничья 1:1 устроила и тех, и других: «Сити» контролирует ситуацию, а «РБ» едет в гости к грозному сопернику, сохраняя рабочий шанс на сенсацию.

«Нам просто надо выиграть матч», — Гвардиола абсолютно спокоен перед игрой, а с чего ему волноваться: его команда за сезон проиграла дома один раз, а в промежутке между матчами с «Лейпцигом» одержаны 4 победы в 4 матчах. Команда Марко Розе, правда, тоже подтверждает свой уровень: она и является где-то третьей по силе в бундеслиге, вот и вернула себе третье место. Однако на поле одной из двух лучших команд Англии ей будет сложно.

На что ставить

У гостей больше кадровых проблем. Лучший бомбардир Нкунку едва вылечился и тут же получил новую травму. В атаке за себя и за того парня придется отдуваться Тимо Вернеру. Семь раз в карьере он играл против «Манчестер Сити», в основном за «Челси», но пока ни разу не забил в этих матчах. Получится ли в восьмом? Есть сомнения. С одной стороны, «Лейпциг» забивал во всех трех лигочемпионских матчах против «Манчестер Сити», с другой, — в последнее время команда Гвардиолы стремится к более прагматичной игре и гораздо чаще стала играть на ноль. От сегодняшней игры многие ждут множества голов, ведь в прошлом сезоне матч этих же команд на «Этихаде» превратился в увлекательную перестрелку — 6:3. Но сейчас оба соперника изменились — и в кадровом плане, и с точки зрения стиля.

Пеп Гвардиола, разбирая первую игру в Лейпциге, хвалил соперника и удивлялся тем, кто ждал тогда града забитых мячей. Не должно его быть и в ответной игре. Перспективной ставкой выглядит вариант «Победа “Сити” и тотал меньше 3.5» за 2.06 на сайте или в приложении БК Olimpbet. Пожалуй, это самый реальный вариант. Рисковать с голами гостей, которые обычно все-таки решают задачи против соперников попроще, не стоит, как и ставкой на гол Эрлинга Холанда, который в последнее время снизил свою невероятную скорострельность, но все равно получает сумасшедше низкий коэффициент на взятие ворот — 1.48, нет уж.

Игорь Борунов

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