«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: прогнозы и ставки

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«Манчестер Юнайтед» не готов к поездке в Мюнхен

После жеребьевки казалось, что это главный матч 1-го тура Лиги чемпионов, но к 20 сентября «Манчестер Юнайтед» утонул в океане самых разнообразных проблем и скандалов, начиная со срыва сделки по смене владельца и заканчивая банальными травмами. После 5 туров АПЛ это 13-я команда чемпионата Англии с отрицательным балансом побед-поражений и забитых-пропущенных мячей. Нет такого клуба, который, приезжая на матч в Мюнхен, предвкушал бы легкую игру с хорошим результатом, но за «МЮ» Эрика тен Хага сегодня даже страшно. Кажется, именитый английский клуб сегодня обречен, и единственное, что может подвести «Баварию» — традиционные высокомерие и самоуверенность. Ветераны клуба, вспоминая о проблемах соперника, говорят, что никакой иной результат кроме победы с разницей в два-три мяча нельзя будет назвать хорошим.

На счастье англичан «Бавария» пока не вышла на проектную мощность, но по сравнению с соперником у нее все в порядке. Мюнхенцы под началом Томаса Тухеля, как обычно в лидерах чемпионата, хотя единоличное лидерство «Бавария» упустила только что в увлекательной очной битве с «Байером» (2:2). Однако «Байер» сейчас выглядит поинтереснее «Манчестер Юнайтед». Самое главное, трансфер Харри Кейна из Лондона в Мюнхен, о котором так долго говорили, судя по всему, оправдывает себя. У Кейна 4 гола в 4 турах бундеслиги и, кажется, это лишь начало. Единственный явный и довольно традиционный изъян в игре «Баварии» на своем поле: мюнхенцы слишком увлекаются атаками большими силами, оставляя перспективные зоны для искушенного в контратаках и выходе из-под прессинга соперника. На перечисление изъянов «Манчестер Юнайтед» не хватит текста. У «МЮ» настолько все токсично, что, говорят, в раздевалке после поражения от «Брайтона» случилась настоящая драка.

На что ставить

Кризис «Манчестер Юнайтед» не является секретом, поэтому коэффициент на победу хозяев очень низкий и не принесет значительный выигрыш (1.49 на сайте и в приложении БК Olimpbet). К тому же у «Баварии» мощнейшая домашняя серия на групповой стадии Лиги чемпионов (31 победа и 3 ничьи в 34 последних матчах) и неплохая история личных встреч с «МЮ» после легендарного провала в дополнительное время финала ЛЧ-98/99. Что выбрать поинтереснее банального П1? Самое простое: гол Харри Кейна (коэффициент 1.67). Экс-форвард «Тоттенхэма» быстро освоился в Мюнхене, но и дома был специалистом по манкунианцам: 3 гола и 2 голевых передачи в 5 последних встречах. Коэффициент мог бы быть и выше, но гол Кейна «МЮ» действительно все ждут.

Второй вариант, с учетом ожидаемого штурма ворот Андре Онаны «Баварией» с самого начала взять победу хозяев по итогам первого тайма — за 1.95. Действительно хороший выигрыш можно оформить, если рискнуть довериться тем самым мюнхенским ожиданиям победы с разницей от двух мячей. П1 с форой (-1.5) Olimpbet предлагает с хорошим коэффициентом 2.18. А если совсем рискнуть и предсказать выигрыш фаворита ровно в 2 или 3 гола, ставка увеличится в 2.8 раза.

Игорь Борунов