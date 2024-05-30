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12:38 (мск), источник: Sport24

Жена запретила ему ехать в Россию, а он стал героем Европы! Удивительная судьба лучшего бомбардира Лиги конференций

Самое интересное об Эль-Кааби из «Олимпиакоса».

Олимпиакос П
ФиорентинаЛига конференций: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Финал Лиги Конференций получился необычайно скучным. Вплоть до 116-й минуты «Олимпиакос» и «Фиорентина» гоняли унылые нули и только Аюб Эль-Кааби смог развеять скуку своим голом. Он же, разумеется, стал главным героем матча, благодаря которому «Олимпиакос» взял первый евротрофей в своей истории.

Ниже — самое интересное о марокканском бомбардире.

  • Эль-Кааби родился и вырос в неблагополучном районе Касабланки. Из-за нехватки денег у семьи ему пришлось бросить школу в 15 лет, поступить в мастерскую и стать плотником.
  • Играть в футбол на профессиональном уровне Аюб начал только в 21 год, когда подписал контракт с марокканским «Расингом». До этого он гонял мяч только с любителями.
  • И только в 23 года его начали использовать в качестве форварда — после нескольких забитых мячей на предсезонном турнире. До этого тренеры видели в нем защитника из-за внушительных габаритов.

Источник: AP 2023

  • Большую часть карьеры Аюб провел на родине. Однако еще до отъезда в Европу пробовал себя в Китае. Там ему не понравилось: денег оказалось меньше, чем он ожидал, да и китайский менталитет пришелся футболисту не по душе. Так что надолго в клубе «Хэбэй Чайна Форчун» он не задержался.
  • В 2021-м он перешел в турецкий «Хатайспор», где и заявил о себе на всю Европу. За 45 матчей в Турции он настрелял 26 голов!
  • Интересно, что после Турции Аюб мог оказаться в России. Из-за ужасного землетрясения зимой 2023 года турецкий клуб был вынужден сняться с чемпионата и распустить всех игроков. Этой ситуацией хотел воспользоваться ЦСКА, который предложил форварду контракт с зарплатой 600 тысяч евро в год. Однако Аюб отказался и вскоре транзитом через «Катар» оказался в «Олимпиакосе». По слухам, переезжать в Россию ему запретила жена Мерием.

Источник: Соцсети

  • Мерием — тоже марокканка. Эль-Кааби женился на ней в 2018 году. Некоторые журналисты из Марокко утверждают, что она — двоюродная сестра футболиста.
  • С 2018 года Эль-Кааби выступает за сборную Марокко. Он ездил на ЧМ в Россию. Однако самый яркий его перфоманс пришелся на домашний Чемпионат африканских наций (2018). За весь турнир он настрелял 9 мячей, стал лучшим бомбардиром и помог сборной взять золото.
  • Впрочем, нынешний сезон, кажется, сложился для Аюба еще круче! Он забил 17 голов в греческой Суперлиге за «Олимпиакос», а еще установил рекорд в Европе. С 11 голами в Лиге Конференций (все забитые мячи пришлись на плей-офф) марокканец стал лучшим бомбардиром турнира. До него столько в плей-офф еврокубка не забивал никто — ни Бензема, ни Роналду, ни Фалькао.

Как думаете, заберет ли летом Аюба какой-нибудь клуб из ТОП-5 лиг Европы?

Автор: Богдан Горбунов

Олимпиакос П
1:0ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
Фиорентина
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