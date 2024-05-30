Жена запретила ему ехать в Россию, а он стал героем Европы! Удивительная судьба лучшего бомбардира Лиги конференций
Самое интересное об Эль-Кааби из «Олимпиакоса».
Олимпиакос П
ФиорентинаЛига конференций: таблица и календарь
Самое интересное об Эль-Кааби из «Олимпиакоса».
Финал Лиги Конференций получился необычайно скучным. Вплоть до 116-й минуты «Олимпиакос» и «Фиорентина» гоняли унылые нули и только Аюб Эль-Кааби смог развеять скуку своим голом. Он же, разумеется, стал главным героем матча, благодаря которому «Олимпиакос» взял первый евротрофей в своей истории.
Ниже — самое интересное о марокканском бомбардире.
Как думаете, заберет ли летом Аюба какой-нибудь клуб из ТОП-5 лиг Европы?
Автор: Богдан Горбунов