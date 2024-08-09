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Футбол. Лига Европы. Все результаты
00:01 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» выиграли у «Линкольна» в квалификации Лиги Европы

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» добились победы в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
ЛинколнЛига Европы: таблица и календарь
Источник: dinamo-minsk.by

Сегодня в венгерском Мезекевешде подопечные Вадима Скрипченко обыграли гибралтарский «Линкольн» со счетом 2:0. На 36-й минуте Алексей Гаврилович забил первый мяч, а незадолго до окончания второго тайма Педро Игор установил окончательный результат. Ответный поединок состоится 15 августа в Гибралтаре.

Победитель двухраундового противостояния между «Динамо» и «Линкольном» поспорит за право сыграть в основном этапе Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» из Брюсселя. Проигравший переместится в плей-офф Лиги конференций, где его соперником будет победитель пары «Балкани» (Косово) — «Ларн» (Северная Ирландия). В первой встрече североирландцы победили в гостях со счетом 1:0.

Нынешний еврокубковый сезон минские динамовцы начали в Лиге чемпионов. В первом раунде квалификации они одолели армянский «Пюник» из Еревана (0:0 и 1:0), а потом уступили по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» из Разграда (0:2 и 1:0), после чего перешли в Лигу Европы.

Динамо Мн
2:0
Первый тайм: 0:0
Линколн
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