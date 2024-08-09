Футболисты минского «Динамо» выиграли у «Линкольна» в квалификации Лиги Европы

Сегодня в венгерском Мезекевешде подопечные Вадима Скрипченко обыграли гибралтарский «Линкольн» со счетом 2:0. На 36-й минуте Алексей Гаврилович забил первый мяч, а незадолго до окончания второго тайма Педро Игор установил окончательный результат. Ответный поединок состоится 15 августа в Гибралтаре.



Победитель двухраундового противостояния между «Динамо» и «Линкольном» поспорит за право сыграть в основном этапе Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» из Брюсселя. Проигравший переместится в плей-офф Лиги конференций, где его соперником будет победитель пары «Балкани» (Косово) — «Ларн» (Северная Ирландия). В первой встрече североирландцы победили в гостях со счетом 1:0.



Нынешний еврокубковый сезон минские динамовцы начали в Лиге чемпионов. В первом раунде квалификации они одолели армянский «Пюник» из Еревана (0:0 и 1:0), а потом уступили по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» из Разграда (0:2 и 1:0), после чего перешли в Лигу Европы.