«Боруссию» разбудили замены, «Селтик» разнес оборону команды Вайсса, у «Зальцбурга» наметился кризис

А вот с игры хозяева долго отличиться не могли. При обилии моментов у команды Брендана Роджерса гостей удерживали на плаву спасения Такача. Однако в начале второго тайма у него не было ни шанса, когда после прохода Кюна мяч буквально внес в ворота Фурухаси. То же самое касается и реализованного Энгельсом пенальти. Ну, а «Слован» в эти минуты мог сожалеть о том, как при счете 1:0 отличный момент упустил затянувший с ударом Вайсс-младший. Забить ему было куда проще, чем размочившему счет Виммеру.