Первая сенсация в Лиге Европы! Команда россиянина в меньшинстве развалила «Порту»

С первых минут и «Будё-Глимт», и «Порту» понеслись в атаку. Команды обменивались опасными моментами. И это были не робкие попытки, а осмысленные выпады. За первые пять минут два момента упустили норвежцы, а затем ударный отрезок выдал «Порту». И за это время гости успели отличиться: на восьмой минуте Саму Омородион переправил мяч в ворота Никиты Хайкина после передачи с левого фланга. Не самое приятное начало для норвежцев.