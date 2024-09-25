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Первая сенсация в Лиге Европы! Команда россиянина в меньшинстве развалила «Порту»

«Будё-Глимт» вытащили Хайкин и экс-игрок «Милана».

Источник: Reuters

«Порту» — один из главных претендентов на победу в Лиге Европы. Аналитики Opta вовсе оценивают клуб как фаворита в борьбе за титул. В стартовом туре общего этапа португальцы приехали в Норвегию к «Будё-Глимт». И команда с российским голкипером Никитой Хайкиным устроила «Порту» веселье.

«Будё-Глимт» идёт к очередному золоту в чемпионате Норвегии — четвёртому за пять сезонов. Команда набрала отличный ход и была готова принимать «Порту». Португальцы также хорошо стартовали в сезоне, расположившись на второй строчке в своей лиге. Не было сомнений, что очная игра в Лиге Европы получится весёлой. Но чтобы настолько…

С первых минут и «Будё-Глимт», и «Порту» понеслись в атаку. Команды обменивались опасными моментами. И это были не робкие попытки, а осмысленные выпады. За первые пять минут два момента упустили норвежцы, а затем ударный отрезок выдал «Порту». И за это время гости успели отличиться: на восьмой минуте Саму Омородион переправил мяч в ворота Никиты Хайкина после передачи с левого фланга. Не самое приятное начало для норвежцев.

Какое-то время хозяева находились в нокдауне, а затем пришли в себя. И почти сразу организовали ответный гол. На 15-й минуте экс-вингер «Милана» Йенс Петтер Хёуге сделал классную закидушку на Каспера Хёга, тот принял мяч, сблизился с Диогу Коштой и переиграл голкипера «Порту».

НИКИТА ХАЙКИН
НИКИТА ХАЙКИНИсточник: Reuters

Отошёл ли «Будё-Глимт» в оборону после забитого мяча? Нет. Норвежцы продолжали огрызаться, действуя на равных с грозным соперником. «Будё» и «Порту» устроили парад нереализованных шансов: где-то команды спасали Кошта и Хайкин, где-то их подводила точность. Главное — игра выглядела динамично. За это респект обеим сторонам.

И всё же удачливее оказался «Будё-Глимт». И снова Хёуге. Вингер хозяев получил мяч и увидел, что голкипер Кошта немного вышел из ворот. Йенс Петтер пробил и вывел «Будё» вперёд! Судья Орель Гринфилд общался с VAR по поводу возможного офсайда. Но всё оказалось чисто — 2:1.

Второй тайм начался для «Будё-Глимт» с плохих новостей. Уже на 51-й минуте команда осталась в меньшинстве: Исак Мяяття забыл, что у него уже есть жёлтая, и глупо сфолил. И оставил норвежцев вдесятером. «Порту» наверняка рассчитывал, что сейчас игра сложится для него легчайшим образом. Как не задавить «Будё» в большинстве? Оказалось, что никак.

Уже на 62-й минуте Хёуге снова наказал «Порту». Всё же не зря вингер выступал за «Милан»! Йенс Петтер совершил проход, приблизился к штрафной с левого фланга и пальнул в дальний угол. Есть попадание — 3:1! Гол ожидался в одни ворота, а залетел мяч в другие.

До конца матча «Порту» шёл в атаку и надеялся отыграться. Гости упустили несколько моментов, а однажды мегасейв выдал Хайкин. Россиянин дважды подряд отразил удары игроков гостей с близкого расстояния. Никита провёл классный матч. В успешном результате его заслуга высока. Но стоит отметить весь «Будё-Глимт». Даже при счёте 3:1 в меньшинстве команда не стеснялась периодически атаковать.

А концовка получилась в духе всего матча — весёлой. Уже на 90-й минуте вышедший на замену у «Порту» форвард Дениз Гюль переправил мяч в ворота Хайкина после углового. Но всё же «Будё-Глимт» дотерпел до победы.

Есть первая сенсация в первом матче нового сезона Лиги Европы. Приятно, что большая заслуга в победе «Будё-Глимт» принадлежит россиянину Хайкину.

Никита Паглазов

Буде-Глимт
3:2
Первый тайм: 2:1
Порту
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
25.09.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Aspmyra Stadion
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Витор Бруно Фернандеш
Голы
Буде-Глимт
Каспер Хег
(Йенс Петтер Хауге)
15′
Йенс Петтер Хауге
(Ульрик Сальтнес)
40′
Йенс Петтер Хауге
(Каспер Хег)
62′
Порту
Самуэль Омородион
(Франсишку Моура)
8′
Дениз Гюль
90′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
15
Фредрик Бьеркан
25
Исак Дибвик Маатта
45+3′
51′
2
Вилладс Нильсен
4
Один Бьертуфт
7
Патрик Берг
81′
20
Фредрик Сьевольд
14
Ульрик Сальтнес
90′
94
Август Миккельсен
26
Хокун Эвьен
83′
19
Сондре Фет
9
Каспер Хег
79′
77
Филип Цинкернагель
23
Йенс Петтер Хауге
90′
11
Рунар Эспейорд
Порту
99
Диогу Кошта
23
Жоао Мариу
24
Неуэн Перес
97
Зе Педру
29′
16
Николас Гонсалес
71′
9
Самуэль Омородион
74
Франсишку Моура
80′
20
Андре Франку
6
Стивен Эуштакиу
60′
11
Пепе
8
Марко Груич
69′
86
Родриго Мора
17
Иван Хайме
69′
27
Дениз Гюль
70
Гонсалу Боржеш
60′
13
Галено
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
28
8
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
8
8
Фолы
8
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Орель Гринфельд
(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Буде-Глимт
Порту
Лига Европы: таблица и календарь