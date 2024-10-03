Минские динамовцы проиграли шотландскому «Хартсу» в Лиге конференций

Сегодня в азербайджанском Сумгаите подопечные Вадима Скрипченко в номинально домашнем матче уступили шотландскому «Хартсу» из Эдинбурга со счетом 1:2. На 21-й минуте игры счет открыл нигерийский форвард минчан Стивен Альфред. Через 15 минут результат стал равным — капитан минчан Сергей Политевич отправил мяч в свои ворота. После перерыва небольшое преимущество было у «Хартса», и на 4-й компенсированной минуте Ян Данда забил победный гол.



Свой следующий поединок в третьем по рангу континентальном турнире чемпионы Беларуси проведут 24 октября в Хельсинки с финским ХИКом.



Расписание остальных встреч:



7 ноября

«Легия» (Варшава, Польша) — «Динамо»



28 ноября

«Динамо» — «Копенгаген» (Дания)



12 декабря

«Динамо» — «Ларн» (Северная Ирландия)



19 декабря

«Панатинаикос» (Афины, Греция) — «Динамо».



По итогам первого этапа, в котором принимают участие 36 команд, восемь лучших клубов напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, которые займут 9−24-е места, сыграют в стыковом раунде и определят еще восемь участников ⅛ финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание. Стыковые встречи состоятся 13 и 20 февраля 2025 года, матчи ⅛ финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы намечены на 10 и 17 апреля, полуфиналы — на 1 и 8 мая. Финальный поединок третьего по рангу континентального клубного турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.



Лига конференций является самым молодым турниром Старого Света — нынешний розыгрыш лишь четвертый по счету. Первым победителем в 2022 году стала итальянская «Рома», затем выиграл английский «Вест Хэм» из Лондона, а в прошлом сезоне триумфатором стал греческий «Олимпиакос» из Пирея.