Сегодня в азербайджанском Сумгаите подопечные Вадима Скрипченко в номинально домашнем матче уступили шотландскому «Хартсу» из Эдинбурга со счетом 1:2. На 21-й минуте игры счет открыл нигерийский форвард минчан Стивен Альфред. Через 15 минут результат стал равным — капитан минчан Сергей Политевич отправил мяч в свои ворота. После перерыва небольшое преимущество было у «Хартса», и на 4-й компенсированной минуте Ян Данда забил победный гол.
Свой следующий поединок в третьем по рангу континентальном турнире чемпионы Беларуси проведут 24 октября в Хельсинки с финским ХИКом.
Расписание остальных встреч:
7 ноября
«Легия» (Варшава, Польша) — «Динамо»
28 ноября
«Динамо» — «Копенгаген» (Дания)
12 декабря
«Динамо» — «Ларн» (Северная Ирландия)
19 декабря
«Панатинаикос» (Афины, Греция) — «Динамо».
По итогам первого этапа, в котором принимают участие 36 команд, восемь лучших клубов напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, которые займут 9−24-е места, сыграют в стыковом раунде и определят еще восемь участников ⅛ финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание. Стыковые встречи состоятся 13 и 20 февраля 2025 года, матчи ⅛ финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы намечены на 10 и 17 апреля, полуфиналы — на 1 и 8 мая. Финальный поединок третьего по рангу континентального клубного турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.
Лига конференций является самым молодым турниром Старого Света — нынешний розыгрыш лишь четвертый по счету. Первым победителем в 2022 году стала итальянская «Рома», затем выиграл английский «Вест Хэм» из Лондона, а в прошлом сезоне триумфатором стал греческий «Олимпиакос» из Пирея.
Минские динамовцы проиграли шотландскому «Хартсу» в Лиге конференций
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» с поражения начали выступление в основном этапе Лиги конференций сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в азербайджанском Сумгаите подопечные Вадима Скрипченко в номинально домашнем матче уступили шотландскому «Хартсу» из Эдинбурга со счетом 1:2. На 21-й минуте игры счет открыл нигерийский форвард минчан Стивен Альфред. Через 15 минут результат стал равным — капитан минчан Сергей Политевич отправил мяч в свои ворота. После перерыва небольшое преимущество было у «Хартса», и на 4-й компенсированной минуте Ян Данда забил победный гол.
Вадим Скрипченко
Лайам Фокс
Стивен Альфред
(Лопес Рай)
21′
Сергей Политевич
37′
Ян Данда
(Лоуренс Шенкленд)
90+4′
21
Федор Лапоухов
2
Вадим Пигас
6
Сергей Политевич
20
Александр Сачивко
26
Владислав Калинин
29
Бони Амиан
66
Лопес Рай
30′
8
Александр Селява
88
Никита Демченко
72′
24
Даниил Куликов
11
Глеб Жердев
46′
25
Педро Игор
9
Стивен Альфред
85′
81
Трофим Мельниченко
90′
19
Дмитрий Подстрелов
72′
14
Раймонд Адеола
1
Крейг Гордон
15
Кай Роулз
35
Адам Форрестер
29
Джеймс Пенрайс
2
Фрэнки Кент
16
Блэйр Спиттал
9
Лоуренс Шенкленд
6
Бени Бэнингайм
79′
25
Макулей Тэйт
14
Кэмерон Девлин
71′
74′
7
Хорхе Грант
17
Алан Форрест
56′
77
Кеннет Варгас
10
Барри Маккей
74′
20
Ян Данда
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
7
10
Фолы
6
3
Офсайды
0
Главный судья
Мохаммед Аль-Хаким
(Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти