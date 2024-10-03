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Минские динамовцы проиграли шотландскому «Хартсу» в Лиге конференций

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» с поражения начали выступление в основном этапе Лиги конференций сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в азербайджанском Сумгаите подопечные Вадима Скрипченко в номинально домашнем матче уступили шотландскому «Хартсу» из Эдинбурга со счетом 1:2. На 21-й минуте игры счет открыл нигерийский форвард минчан Стивен Альфред. Через 15 минут результат стал равным — капитан минчан Сергей Политевич отправил мяч в свои ворота. После перерыва небольшое преимущество было у «Хартса», и на 4-й компенсированной минуте Ян Данда забил победный гол.

Свой следующий поединок в третьем по рангу континентальном турнире чемпионы Беларуси проведут 24 октября в Хельсинки с финским ХИКом.

Расписание остальных встреч:

7 ноября
«Легия» (Варшава, Польша) — «Динамо»

28 ноября
«Динамо» — «Копенгаген» (Дания)

12 декабря
«Динамо» — «Ларн» (Северная Ирландия)

19 декабря
«Панатинаикос» (Афины, Греция) — «Динамо».

По итогам первого этапа, в котором принимают участие 36 команд, восемь лучших клубов напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, которые займут 9−24-е места, сыграют в стыковом раунде и определят еще восемь участников ⅛ финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание. Стыковые встречи состоятся 13 и 20 февраля 2025 года, матчи ⅛ финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы намечены на 10 и 17 апреля, полуфиналы — на 1 и 8 мая. Финальный поединок третьего по рангу континентального клубного турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.

Лига конференций является самым молодым турниром Старого Света — нынешний розыгрыш лишь четвертый по счету. Первым победителем в 2022 году стала итальянская «Рома», затем выиграл английский «Вест Хэм» из Лондона, а в прошлом сезоне триумфатором стал греческий «Олимпиакос» из Пирея.

Динамо Мн
1:2
Первый тайм: 1:1
Хартс
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
3.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Mehdi Huseynzade
Главные тренеры
Вадим Скрипченко
Лайам Фокс
Голы
Динамо Мн
Стивен Альфред
(Лопес Рай)
21′
Хартс
Сергей Политевич
37′
Ян Данда
(Лоуренс Шенкленд)
90+4′
Составы команд
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
2
Вадим Пигас
6
Сергей Политевич
20
Александр Сачивко
26
Владислав Калинин
29
Бони Амиан
66
Лопес Рай
30′
8
Александр Селява
88
Никита Демченко
72′
24
Даниил Куликов
11
Глеб Жердев
46′
25
Педро Игор
9
Стивен Альфред
85′
81
Трофим Мельниченко
90′
19
Дмитрий Подстрелов
72′
14
Раймонд Адеола
Хартс
1
Крейг Гордон
15
Кай Роулз
35
Адам Форрестер
29
Джеймс Пенрайс
2
Фрэнки Кент
16
Блэйр Спиттал
9
Лоуренс Шенкленд
6
Бени Бэнингайм
79′
25
Макулей Тэйт
14
Кэмерон Девлин
71′
74′
7
Хорхе Грант
17
Алан Форрест
56′
77
Кеннет Варгас
10
Барри Маккей
74′
20
Ян Данда
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
7
10
Фолы
6
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Мохаммед Аль-Хаким
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мн
Хартс
Лига конференций: таблица и календарь