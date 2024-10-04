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«Челси» стартовал в Лиге конференций с победы над «Гентом»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Челси» обыграл «Гент» в матче первого тура основного этапа Лиги конференций.

Источник: Reuters

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей отличились Ренату Вейга (12-я минута), Педру Нету (46), Кристофер Нкунку (63) и Кирнан Дьюсбери-Холл (70). В составе гостей отличились Цуёси Ватанабэ (50) и Омри Гандельман (90).

Во втором туре «Челси» 24 октября сыграет в гостях с греческим «Панатинаикосом», «Гент» примет норвежский «Мольде».

Другие результаты игрового дня:

«Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) — «Панатинаикос» (Греция) — 1:1;

«Копенгаген» (Дания) — «Ягеллония» (Польша) — 1:2;

ЛАСК (Австрия) — «Юргорден» (Швеция) — 2:2;

«Лугано» (Швейцария) — ХИК (Финляндия) — 3:0;

«Петрокуб» (Молдавия) — «Пафос» (Кипр) — 1:4;

«Фиорентина» (Италия) — «Нью Сейнтс» (Уэльс) — 2:0;

«Шемрок Роверс» (Северная Ирландия) — АПОЭЛ (Кипр) — 1:1.

Челси
4:2
Первый тайм: 1:0
Гент
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
3.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Воутер Вранкен
Голы
Челси
Ренату Вейга
12′
Педру Нету
46′
Кристофер Нкунку
63′
Кирнан Дьюсбери-Холл
70′
Гент
Цуйоси Ватанабе
50′
Омри Гандельман
90′
Составы команд
Челси
12
Филип Йергенсен
2
Аксель Дисаси
72′
4
Тосин Адарабиойо
5
Бенуа Бадиашиле
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
31
Чезаре Казадеи
40
Ренату Вейга
10
Михаил Мудрик
14
Жоау Феликс
18
Кристофер Нкунку
80′
38
Марк Гиу
7
Педру Нету
80′
67
Тайрик Джордж
Гент
33
Дави Руф
3
Арчи Браун
90′
4
Цуйоси Ватанабе
13
Стефан Митрович
23
Джордан Торунарига
15
Ацуки Ито
22
Ноа Фадига
64′
20
Тиагу Араужу
12
Уго Гамбор
89′
18
Матисс Самойс
9
Андри Лукас Гудьонсен
64′
21
Макс Дин
19
Франк Сурдез
78′
6
Омри Гандельман
16
Матиас Делорж
78′
24
Свен Кумс
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
5
Фолы
5
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Шлагер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Гент
Лига конференций: таблица и календарь