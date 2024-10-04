«Челси» стартовал в Лиге конференций с победы над «Гентом»

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей отличились Ренату Вейга (12-я минута), Педру Нету (46), Кристофер Нкунку (63) и Кирнан Дьюсбери-Холл (70). В составе гостей отличились Цуёси Ватанабэ (50) и Омри Гандельман (90).
Во втором туре «Челси» 24 октября сыграет в гостях с греческим «Панатинаикосом», «Гент» примет норвежский «Мольде».
Другие результаты игрового дня:
«Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) — «Панатинаикос» (Греция) — 1:1;
«Копенгаген» (Дания) — «Ягеллония» (Польша) — 1:2;
ЛАСК (Австрия) — «Юргорден» (Швеция) — 2:2;
«Лугано» (Швейцария) — ХИК (Финляндия) — 3:0;
«Петрокуб» (Молдавия) — «Пафос» (Кипр) — 1:4;
«Фиорентина» (Италия) — «Нью Сейнтс» (Уэльс) — 2:0;
«Шемрок Роверс» (Северная Ирландия) — АПОЭЛ (Кипр) — 1:1.