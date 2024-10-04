«Челси» стартовал в Лиге конференций с победы над «Гентом»

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей отличились Ренату Вейга (12-я минута), Педру Нету (46), Кристофер Нкунку (63) и Кирнан Дьюсбери-Холл (70). В составе гостей отличились Цуёси Ватанабэ (50) и Омри Гандельман (90).