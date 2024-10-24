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Мадридский «Атлетико» неожиданно уступил «Лиллю» в матче Лиги чемпионов УЕФА

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и французский «Лилль».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Марко Гуида. «Лилль» одержал победу в матче со счётом 3:1.

В составе «Лилля» отличились: нападающие Джонатан Дэвид (дубль) и Эдон Жегрова. За «Атлетико» забил нападающий Хулиан Альварес.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Атлетико
1:3
Первый тайм: 1:0
Лилль
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
23.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Брюно Женезьо
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
8′
Лилль
Эдон Жегрова
(Тома Менье)
61′
Жонатан Давид
74′
Жонатан Давид
(Габриэль Гудмундссон)
89′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
78′
5
Родриго де Пауль
6
Коке
20
Аксель Витсель
89′
7
Антуан Гризманн
19
Хулиан Альварес
15
Хави Галан
17′
77′
23
Рейнилдо Мандава
16
Науэль Молина
77′
12
Самуэл Лино
4
Конор Галлахер
77′
22
Джулиано Симеоне
9
Александр Серлот
65′
10
Анхель Корреа
Лилль
30
Люка Шевалье
2
Аисса Манди
4
Александру
5
Габриэль Гудмундссон
12
Тома Менье
78′
21
Бенжамен Андре
36
Усман Туре
44′
46′
18
Бафоде Диаките
10
Реми Кабелла
16′
23
Эдон Жегрова
17
Нгал`айель Мукау
87′
8
Анжел Гомеш
19
Матиас Фернандес
88′
11
Осаме Сахрауи
27
Мохамед Байо
65′
9
Жонатан Давид
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
9
Фолы
11
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Лилль
Лига чемпионов: таблица и календарь