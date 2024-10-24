Фанаты «Фенербахче» избили болельщиков «МЮ» в Стамбуле. В ноябре туда поедет «Зенит»

Более того, в одном из аккаунтов группировки появился скриншот переписки с неким английским фанатом, который якобы сам зазывал турок на потасовку в ирландский бар, перед этим оскорбив страну и нацию на религиозной почве. Подлинность переписки не подтверждена, однако если она настоящая, то можно уверенно сказать, что англичане сами навели на себя беду.