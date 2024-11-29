Ошибка Хайкина и Хейлунн принесли Амориму первую победу в «МЮ», Микаутадзе не оставил шансов «Карабаху», «сухари» российских вратарей

После 0:8 от «Челси» армянский «Ноа» вернулся в свою весовую категорию. Причем игру в «Викингуром» с первых минут начал не только дебютировавший осенью в сборной Армении воспитанник «Зенита» Мурадян, но и занявший место в воротах выпускник академии «Краснодара» Площадный. Этот голкипер начинал сезон в роли запасного, но с середины октября он провел пять матчей и не пропустил ни одного мяча. В еврокубках за клуб из Еревана до четверга Площадный играл только раз — в не имевшей серьезного значения августовской игре отборочного раунда. В первом тайме, по ходу которого больше шансов было у «Ноа», в одном эпизоде хозяев спасла перекладина. Во втором в паре эпизодов пришлось потрудиться Площадному, который снова оставил ворота на замке. Только хозяева явно рассчитывали на победу, а сейчас у них четыре очка.