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«Ювентус» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов по футболу

РИМ, 12 декабря. /ТАСС/. Футболисты итальянского «Ювентуса» со счетом 2:0 обыграли английский «Манчестер Сити» в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине.

Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Душан Влахович (53-я минута) и Уэстон Маккенни (75).

«Манчестер Сити» не может победить в трех матчах Лиги чемпионов подряд (два поражения и одна ничья), «Ювентус» прервал серию из трех игр без побед (две ничьи и одно поражение). Команда из Турина набрала 11 очков и занимает 13-е место, «Манчестер Сити» с 8 очками располагается на 22-й строчке. В следующем туре «Ювентус» 21 января на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге», «Манчестер Сити» 22 января примет французский ПСЖ.

В других матчах дня испанская «Барселона» обыграла германскую «Боруссию» из Дортмунда (3:2), нидерландский «Фейенорд» выиграл у чешской «Спарты» (4:2), итальянский «Милан» победил сербскую «Црвену Звезду» (2:1), германский «Штутгарт» разгромил швейцарский «Янг Бойз» (5:1). Португальская «Бенфика» и итальянская «Болонья» сыграли вничью (0:0), английский «Арсенал» разгромил «Монако» (3:0), российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел весь матч.

Первое место в турнирной таблице занимает «Ливерпуль» (18 очков), далее располагаются «Барселона» (15), «Арсенал», «Байер», «Астон Вилла», «Интер», «Брест» и «Лилль» (по 13). На девятой строчке идет «Боруссия» (12 очков), за ней следуют «Бавария», «Атлетико», «Милан» (по 12), «Аталанта», «Ювентус» (по — 11), «Бенфика», «Монако», «Спортинг», «Фейенорд», «Брюгге» (все — по 10), «Реал», «Селтик» (по 9), «Манчестер Сити», ПСВ, «Динамо» (Загреб) — все по 8. На 25-м месте располагается ПСЖ (7 очков), далее идут «Штутгарт» (7), «Шахтер», «Спарта» (по 4), «Штурм», «Жирона», «Црвена Звезда», «Зальцбург» (все — по 3), «Болонья» (2), «Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз» (по 0).

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками. Российские команды отстранены от участия в турнире из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.

Ювентус
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
11.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Хосеп Гвардиола
Голы
Ювентус
Душан Влахович
(Кенан Йылдыз)
53′
Уэстон Маккенни
(Тимоти Веа)
75′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
85′
4
Федерико Гатти
6
Данилу
15
Пьер Калюлю
37
Николо Савона
5
Мануэль Локателли
8
Тен Копмейнерс
15
Кенан Йылдыз
84′
51
Самуэль Мбангула
19
Кефрен Тюрам
69′
16
Уэстон Маккенни
7
Франсишку Консейсау
69′
22
Тимоти Веа
9
Душан Влахович
85′
26
Дуглас Луис
Манчестер Сити
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
86′
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
84′
87′
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
78′
26
Савио
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
8
Фолы
7
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Манчестер Сити
Барселона
Боруссия Д
Лига чемпионов: таблица и календарь