«Ювентус» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов по футболу

Забитыми мячами отметились Душан Влахович (53-я минута) и Уэстон Маккенни (75).
«Манчестер Сити» не может победить в трех матчах Лиги чемпионов подряд (два поражения и одна ничья), «Ювентус» прервал серию из трех игр без побед (две ничьи и одно поражение). Команда из Турина набрала 11 очков и занимает 13-е место, «Манчестер Сити» с 8 очками располагается на 22-й строчке. В следующем туре «Ювентус» 21 января на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге», «Манчестер Сити» 22 января примет французский ПСЖ.
В других матчах дня испанская «Барселона» обыграла германскую «Боруссию» из Дортмунда (3:2), нидерландский «Фейенорд» выиграл у чешской «Спарты» (4:2), итальянский «Милан» победил сербскую «Црвену Звезду» (2:1), германский «Штутгарт» разгромил швейцарский «Янг Бойз» (5:1). Португальская «Бенфика» и итальянская «Болонья» сыграли вничью (0:0), английский «Арсенал» разгромил «Монако» (3:0), российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел весь матч.
Первое место в турнирной таблице занимает «Ливерпуль» (18 очков), далее располагаются «Барселона» (15), «Арсенал», «Байер», «Астон Вилла», «Интер», «Брест» и «Лилль» (по 13). На девятой строчке идет «Боруссия» (12 очков), за ней следуют «Бавария», «Атлетико», «Милан» (по 12), «Аталанта», «Ювентус» (по — 11), «Бенфика», «Монако», «Спортинг», «Фейенорд», «Брюгге» (все — по 10), «Реал», «Селтик» (по 9), «Манчестер Сити», ПСВ, «Динамо» (Загреб) — все по 8. На 25-м месте располагается ПСЖ (7 очков), далее идут «Штутгарт» (7), «Шахтер», «Спарта» (по 4), «Штурм», «Жирона», «Црвена Звезда», «Зальцбург» (все — по 3), «Болонья» (2), «Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз» (по 0).
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками. Российские команды отстранены от участия в турнире из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.