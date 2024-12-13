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«Лион» одержал волевую победу над «Айнтрахтом» в результативном матче Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французский «Лион» и немецкий «Айнтрахт».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). «Лион» одержал победу в матче со счётом 3:2.

На 18-й минуте счёт в матче открыл игрок «Айнтрахта» Фарес Шаиби. На 27-й минуте забил полузащитник «Лиона» Райан Шерки с передачи Корентина Толиссо. На 50-й минуте нападающий «Лиона» Малик Фофана с паса Шерки вывел свою команду вперёд. На 54-й минуте забил игрок «Лиона» Эрнест Нуама. На 85-й минуте отметился голом нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш.

По итогам восьми туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Лион
3:2
Первый тайм: 1:1
Айнтрахт Ф
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
12.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Пьер Саж
Дино Топпмеллер
Голы
Лион
Райан Шерки
(Корентен Толиссо)
27′
Малик Фофана
(Райан Шерки)
50′
Эрнест Нуама
(Райан Шерки)
54′
Айнтрахт Ф
Ансгар Кнауфф
(Юго Экитике)
18′
Омар Мармуш
(Джан Узун)
85′
Составы команд
Лион
23
Лукас Перри
19
Мусса Ниакате
90+7′
55
Дуйе Чалета-Цар
31
Неманья Матич
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
90′
11
Малик Фофана
90+7′
3
Николас Тальяфико
69′
81′
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
8
Корентен Толиссо
81′
15
Таннер Тессманн
18
Райан Шерки
72′
7
Жордан Верету
10
Александр Ляказетт
61′
81′
69
Жорж Микаутадзе
37
Эрнест Нуама
72′
17
Саид Бенрама
Айнтрахт Ф
1
Кевин Трапп
3
Артур Теат
4
Робин Кох
57′
34
Ннамди Коллинз
90+3′
18
Махмуд Дауд
11
Юго Экитике
74′
29
Нильс Нкунку
13′
46′
13
Расмус Кристенсен
90′
35
Тута
46′
15
Элье Схири
8
Фарес Шаиби
63′
20
Джан Узун
27
Марио Гетце
63′
7
Омар Мармуш
80′
36
Ансгар Кнауфф
79′
19
Жан-Маттео Баойя
Статистика
5
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
0
18
Фолы
15
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Андрис Трейманис
(Латвия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Айнтрахт Ф
Лион
Лига Европы: таблица и календарь