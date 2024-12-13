«Лион» одержал волевую победу над «Айнтрахтом» в результативном матче Лиги Европы

На 18-й минуте счёт в матче открыл игрок «Айнтрахта» Фарес Шаиби. На 27-й минуте забил полузащитник «Лиона» Райан Шерки с передачи Корентина Толиссо. На 50-й минуте нападающий «Лиона» Малик Фофана с паса Шерки вывел свою команду вперёд. На 54-й минуте забил игрок «Лиона» Эрнест Нуама. На 85-й минуте отметился голом нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш.