«Астана» и АПОЭЛ поделили очки в матче Лиги конференций

На 57-й минуте забил полузащитник АПОЭЛа Анастасиос Донис с передачи Юссефа Эль-Араби. На 64-й минуте счёт в матче сравнял Кипрас Кажуколовас. На 65-й минуте с поля был удалён полузащитник «Астаны» Макс Эбон. На 70-й минуте две жёлтые карточки за минуту получил футболист хозяев Яннис Сациас.