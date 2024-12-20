«Астана» и АПОЭЛ поделили очки в матче Лиги конференций

Команды играли на стадионе «Нео ГСП» (Никосия, Кипр). Итоговый результат — 1:1.
На 57-й минуте забил полузащитник АПОЭЛа Анастасиос Донис с передачи Юссефа Эль-Араби. На 64-й минуте счёт в матче сравнял Кипрас Кажуколовас. На 65-й минуте с поля был удалён полузащитник «Астаны» Макс Эбон. На 70-й минуте две жёлтые карточки за минуту получил футболист хозяев Яннис Сациас.
По итогам шести туров общего этапа определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.