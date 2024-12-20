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«Астана» и АПОЭЛ поделили очки в матче Лиги конференций

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались кипрский АПОЭЛ и казахстанская «Астана».

Источник: AFP 2023

Команды играли на стадионе «Нео ГСП» (Никосия, Кипр). Итоговый результат — 1:1.

На 57-й минуте забил полузащитник АПОЭЛа Анастасиос Донис с передачи Юссефа Эль-Араби. На 64-й минуте счёт в матче сравнял Кипрас Кажуколовас. На 65-й минуте с поля был удалён полузащитник «Астаны» Макс Эбон. На 70-й минуте две жёлтые карточки за минуту получил футболист хозяев Яннис Сациас.

По итогам шести туров общего этапа определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

АПОЭЛ
1:1
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
19.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
GSP
Главные тренеры
Маноло Хименес
Григорий Бабаян
Голы
АПОЭЛ
Анастасиос Донис
(Юссеф Эль-Араби)
56′
Астана
Кипрас Кажуколовас
(Марин Томасов)
64′
Составы команд
АПОЭЛ
27
Вид Белец
19
Хави Кинтилья
29
Иссам Шебак
34
Костас Лаифис
8
Родригес Серхио Техера
17
Дэвид Абагна
49′
9
Юссеф Эль-Араби
3
Радосав Петрович
35′
78′
5
Лаша Двали
11
Анастасиос Донис
86′
7
Макс Майер
77
Дьемерси Ндонгала
85′
30
Мариус Корбу
70
Георгий Костадинов
31′
61′
18
Яннис Сациас
70′
70′
Астана
93
Йосип Чондрич
84′
2
Карло Бартолец
3
Бранимир Калаица
5
Кипрас Кажуколовас
6
Ян Вороговский
45
Алекса Аманович
7
Макс Эбонг
5′
65′
10
Марин Томасов
77
Назми Грипши
68′
19
Бернс Осей
70′
9
Чинеду Гоффри
88′
81
Рамазан Каримов
28
Усман Камара
87′
21
Эльхан Астанов
89′
Статистика
5
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
13
Фолы
16
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Себастьян Гисхамер
(Австрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
АПОЭЛ
Астана
Лига конференций: таблица и календарь