Отведать кубка: что ждет наших легионеров в заключительном туре Лиги чемпионов и Лиги Европы

На этой неделе завершится общий этап в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В Лиге конференций уже известна одна половина участников ⅛ финала — другая половина определится по результатам двухматчевых противостояний в раунде плей-офф. И нам есть за кого поболеть в последнюю неделю января. Борьбу за выход в следующую стадию продолжают сразу несколько российских легионеров. Подробнее — в материале «Известий».
Лига чемпионов
Александр Головин («Монако»)
Без участия Головина в нынешнем сезоне не обходится ни один матч «Монако» в Лиге чемпионов. Российский полузащитник — один из лидеров монегасков и уже не первый год тащит команду к вершинам. В этом розыгрыше ЛЧ Александр успел отыграть и достойный один тайм против «Барселоны», где «Монако» добился победы, и полный матч против непростого «Арсенала», одного из лидеров АПЛ, в Лондоне. А в игре с «Бенфикой» Александр даже отметился голевой передачей (пока что единственное результативное действие россиянина в этом сезоне еврокубков).
29 января «Монако» будет противостоять еще один топовый оппонент — миланский «Интер», который на данный момент занимает четвертое место в таблице, набрав 16 очков. У «Монако» же — 13 очков и 10-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах. Но еще есть шанс залететь в восьмерку сильнейших, чтобы обеспечить себе участие в ⅛ финала. Математически для этого французам достаточно сыграть с «Интером» вничью, но надеяться на осечки конкурентов в лице «Астон Виллы», «Байера» и «Аталанты» лучше не стоит. Надо побеждать, чтобы при идеальном раскладе гарантировать место в топ-5. Но будет непросто, поскольку «Интеру» тоже есть, что терять.
Матвей Сафонов (ПСЖ)
Экс-вратарь «Краснодара» пока с трудом конкурирует с чемпионом Европы Джанлуиджи Доннаруммой за место в воротах ПСЖ. На данный момент Сафонов сыграл лишь в двух матчах парижан в ЛЧ (против «Жироны» и «Баварии»). И пока у команды нет поводов для беспричинной ротации — судьба продолжения борьбы за плей-офф буквально висит на волоске.
Шансов попасть в топ-8 практически нет, но зато есть риск и вовсе вылететь из турнира. Сейчас ПСЖ находится на 22-м месте, набрав 10 очков. А у «Манчестер Сити», который пока расположился «за бортом», на 25-м месте, — восемь очков. Так что для полного спокойствия надо побеждать. Соперник — вполне по силам: немецкий «Штутгарт». Правда, не факт, что мы увидим Матвея в игре.
Лига Европы
Никита Хайкин («Буде Глимт»)
Всю свою еврокубковую дистанцию норвежский «Буде Глимт» проходит с российским вратарем. В этом сезоне Никита в 13-й раз выйдет на поле в клубном международном матче. Летом Хайкин сражался в квалификации Лиги чемпионов, однако на пути его команды встала сербская «Црвена Звезда». В Лиге Европы Хайкин уже сыграл против «Порту», «Юниона», «Браги», «Карабаха», «Манчестер Юнайтед», «Бешикташа» и «Маккаби». И только в игре с бельгийским «Юнионом» сохранил свои ворота «сухими».
Перед заключительным матчем общего этапа «Буде Глимт» Хайкина занимает 10-е место в таблице с 13 очками. Преждевременный вылет из еврокубков норвежцам уже не грозит, но можно замахнуться и на большее — до зоны прямого выхода в 1/ 8 финала всего одно очко. Но лучше, конечно, побеждать. Соперник хоть и представляет один из ведущих европейских чемпионатов (французскую Лигу 1), но всё же располагается на предпоследнем, 35-м месте в Лиге Европы с двумя очками, и уже ни на что не рассчитывает. Речь о «Ницце».
Федор Чалов и Магомед Оздоев (ПАОК) против Арсена Захаряна («Реал Сосьедад»)
Главная задача греческого ПАОКа — сохранить прописку в зоне 9−24 места, чтобы попасть в плей-офф. На большее грекам уже не стоит рассчитывать. Но и не время расслабляться. Сейчас у ПАОКа 10 очков, и есть сразу три команды из зоны вылета из турнира, которые могут вытеснить черно-белых. И это вполне крепкие коллективы: «Порту», «Твенте» и «Брага».
А противостоять команде нападающего Федора Чалова и полузащитника Магомеда Оздоева будет их соотечественник — полузащитник Арсен Захарян из испанского «Реал Сосьедада». И если Арсен вряд ли сыграет в этой встрече, поскольку только приступил к тренировкам в общей группе после очередной травмы, то у Федора и Магомеда есть все шансы выйти на поле. В этом розыгрыше Лиги Европы Чалов отыграл семь матчей и даже забил два мяча (в ворота «РФШ» и «Ференцвароша»), а Оздоев остался в запасе лишь на одну игру, с «Викторией Пльзень». В остальных же шести встречах россиянин был незаменимой опцией ПАОКа в опорной зоне, а четыре последних матча и вовсе отыграл полностью.
Что же касается турнирных раскладов «Реал Сосьедада», то у испанцев они такие же, как и у греков. В таблице «Сосьедад» идет следом за ПАОКом, но имеет худшую разницу голов (+2 против +4).
Лига конференций
Юрий Лодыгин («Панатинаикос»)
«Панатинаикос» Лодыгина уже завершил свое выступление в общем этапе Лиги конференций, где по старой доброй традиции проводят шесть матчей вместо новомодных восьми. Греки финишировали на 13-м месте с 10 очками и теперь будут сражаться за выход в 1/ 8 финала в двухматчевом противостоянии с исландским «Викингуром». Матчи пройдут 13 и 20 февраля.
В нынешнем сезоне 34-летний Лодыгин, некогда становившийся чемпионом России в составе «Зенита», — далеко не основной вратарь «Панатинаикоса». Но своими немногочисленными шансами Юрий пользуется успешно. В той же Лиге Конференций оба матча с его участием (против ХИКа и минского «Динамо») завершились «сухими» победами. Может быть, это станет аргументом для главного тренера вновь дать возможность россиянину проявить себя. Тем более, что и соперник не самый грозный.
Алексей Михайлов