Отведать кубка: что ждет наших легионеров в заключительном туре Лиги чемпионов и Лиги Европы

А противостоять команде нападающего Федора Чалова и полузащитника Магомеда Оздоева будет их соотечественник — полузащитник Арсен Захарян из испанского «Реал Сосьедада». И если Арсен вряд ли сыграет в этой встрече, поскольку только приступил к тренировкам в общей группе после очередной травмы, то у Федора и Магомеда есть все шансы выйти на поле. В этом розыгрыше Лиги Европы Чалов отыграл семь матчей и даже забил два мяча (в ворота «РФШ» и «Ференцвароша»), а Оздоев остался в запасе лишь на одну игру, с «Викторией Пльзень». В остальных же шести встречах россиянин был незаменимой опцией ПАОКа в опорной зоне, а четыре последних матча и вовсе отыграл полностью.