Один из лучших клубов Лиги чемпионов, который не замечают. «Лилль» еще удивит вас в плей-офф

Удивительно, но всего этого легко могло бы и не быть. Дело в том, что в прошлом сезоне «Лилль» стал лишь четвертым в лиге 1 и отправился в 3-й квалификационный раунд. Там в ответке с «Фенербахче» случилась настоящая драма — в первой встрече «Лилль» победил 2:1, но на 91-й минуте матча в Стамбуле Диаките забил в свои ворота, и противостояние перешло в овертайм. Там Манди получил красную и на 15 минут оставил свою команду в меньшинстве, однако на 118-й минуте Дэвид забил решающий мяч. В раунде плей-офф пришлось пободаться с пражской «Славией» — там тоже было нервно, но уже без такого накала. В общем, «Лилль» умеет показывать характер, не обладая каким-то выдающимся составом.