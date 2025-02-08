«Челси» включил в заявку на плей-офф Лиги конференций отстраненного за допинг Мудрика

17 декабря 2024 года портал Tribuna сообщил, что в допинг-пробе A, которую футболист сдал в октябре, было найдено запрещенное вещество. При этом источник не уточнил, о каком веществе идет речь. Тогда же в «Челси» подтвердили, что игрок провалил допинг-тест.
Позднее газета Daily Mail сообщила, что Футбольная ассоциация Англии (FA) временно отстранила Мудрика от футбола, из-за чего игрок пропустил последние встречи команды. В последний раз полузащитник попал в заявку «Челси» 1 декабря на матч чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:0). По информации издания, в «Челси» изучают вариант, при котором запрещенное вещество попало в организм футболиста из-за загрязненной пищевой добавки. Как сообщил портал The Athletic, в допинг-тесте Мудрика, который он сдал после матча сборной Украины, был обнаружен мельдоний. Источник уточняет, что согласно правилам FA игроку грозит дисквалификация на четыре года, однако она может быть сокращена в силу смягчающих обстоятельств.
Мудрику 24 года, за «Челси» он выступает с января 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
В «Челси» Мудрик перешел из украинского «Шахтера». Лондонский клуб заплатил за игрока €70 млн, еще €30 млн были предусмотрены в качестве бонусов. Переход Мудрика стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола, предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Фреду, за которого английский «Манчестер Юнайтед» в 2018 году заплатил «Шахтеру» €59 млн.