«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе победителей отметились Килиан Мбаппе (60-я минута), Браим Диас (86) и Джуд Беллингем (90+2). У проигравших оба мяча забил Эрлинг Холанд (19, 80, с пенальти).
Ответный матч пройдет 19 февраля в Мадриде. В общем этапе «Реал» занял 11-е место, «Манчестер Сити» — 22-е. По итогам общего этапа, состоявшего из восьми туров, в ⅛ финала вышли восемь лучших команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, играют в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала.
«Реал» встречается с «Манчестер Сити» в четвертом розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов подряд и в пятый раз за последние шесть лет. В последних трех случаях сильнейший из этой пары становился победителем турнира. В 2022 и 2024 годах Лигу чемпионов выигрывал «Реал», в 2023-м — «Манчестер Сити».
«Реал» является рекордсменом по количеству побед в самом престижном клубном турнире Европы, выиграв его 15 раз. «Манчестер Сити» побеждал однажды.
В других матчах игрового дня итальянский «Ювентус» дома победил нидерландский ПСВ (2:1), германская «Боруссия» из Дортмунда на выезде разгромила португальский «Спортинг» (3:0). Французский ПСЖ в гостях крупно переиграл представителя этой же страны «Брест» (3:0). Российский вратарь Матвей Сафонов остался в запасе. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия провел первый матч за ПСЖ в Лиге чемпионов, выйдя на замену.