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«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Испанский «Реал» со счетом 3:2 обыграл английский «Манчестер Сити» в первом матче раунда плей-офф за право выхода в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на домашнем стадионе «Манчестер Сити».

Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились Килиан Мбаппе (60-я минута), Браим Диас (86) и Джуд Беллингем (90+2). У проигравших оба мяча забил Эрлинг Холанд (19, 80, с пенальти).

Ответный матч пройдет 19 февраля в Мадриде. В общем этапе «Реал» занял 11-е место, «Манчестер Сити» — 22-е. По итогам общего этапа, состоявшего из восьми туров, в ⅛ финала вышли восемь лучших команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, играют в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала.

«Реал» встречается с «Манчестер Сити» в четвертом розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов подряд и в пятый раз за последние шесть лет. В последних трех случаях сильнейший из этой пары становился победителем турнира. В 2022 и 2024 годах Лигу чемпионов выигрывал «Реал», в 2023-м — «Манчестер Сити».

«Реал» является рекордсменом по количеству побед в самом престижном клубном турнире Европы, выиграв его 15 раз. «Манчестер Сити» побеждал однажды.

В других матчах игрового дня итальянский «Ювентус» дома победил нидерландский ПСВ (2:1), германская «Боруссия» из Дортмунда на выезде разгромила португальский «Спортинг» (3:0). Французский ПСЖ в гостях крупно переиграл представителя этой же страны «Брест» (3:0). Российский вратарь Матвей Сафонов остался в запасе. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия провел первый матч за ПСЖ в Лиге чемпионов, выйдя на замену.

Манчестер Сити
2:3
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
11.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Карло Анчелотти
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Йошко Гвардиол)
19′
Эрлин Бреут Холанн
80′
Реал
Килиан Мбаппе
(Дани Себальос)
60′
Браим Диас
86′
Джуд Беллингем
(Винисиус Жуниор)
90+2′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
5
Джон Стоунс
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Натан Аке
61′
8
Матео Ковачич
25
Мануэль Аканджи
46′
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
84′
19
Илкай Гюндоган
10
Джек Грилиш
30′
47
Фил Фоден
26
Савио
84′
7
Омар Мармуш
Реал
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
19
Дани Себальос
81′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
90′
20
Франсиско Гарсия
11
Родригу
84′
21
Браим Диас
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
8
Фолы
6
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Реал
Боруссия Д
Ювентус
ПСЖ
Лига чемпионов: таблица и календарь