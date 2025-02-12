«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

«Реал» встречается с «Манчестер Сити» в четвертом розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов подряд и в пятый раз за последние шесть лет. В последних трех случаях сильнейший из этой пары становился победителем турнира. В 2022 и 2024 годах Лигу чемпионов выигрывал «Реал», в 2023-м — «Манчестер Сити».