Самый безумный вечер новой Лиги чемпионов: шок-спасение «Баварии», кошмар «Аталанты» и «Милана», «Монако» — мимо ⅛ финала

Эффект Эрнандеса
Формируя календарь, в УЕФА словно что-то знали, и первой — вынесенной игрой вторника — стала самая интригующая встреча. Болельщики «Аталанты» с этим, конечно, поспорят, но с точки зрения афиши возможный вылет «Милана» виделся главной интригой вечера. И здорово, что за происходящим на «Сан-Сиро» можно было наблюдать, не отвлекаясь на другие события. Особенно после эмоциональных комментариев голландцев по итогам первой игры, которые Сержиу Консейсау вполне мог использовать как дополнительную мотивацию.
Кроме того, было очень интересно: как проявит себя в этот раз Сантьяго Хименес? Неделю назад бывшего игрока «Фейеноорда», которого россонери купили в январе за 35 миллионов евро, фанаты роттердамцев встретили свистом, и тот просто растворился на поле. Что ж, за прошедшие шесть дней мотивация мексиканца выросла в разы. В первой же атаке Хименес прорвался в штрафную и, заработав угловой, жестами попросил трибуны о большей поддержке. А несколько секунд спустя — после скидки Тшау — Сантьяго взлетел над защитником и головой переправил мяч в сетку. Разве можно было придумать сюжет круче?!
По крайней мере, так в тот момент казалось, и «Фейеноорд» выглядел обреченным. Попал в штангу Эрнандес, на которого вратарь парировал мяч после дальнего удара Жоау Феликса? Забьем потом. Это не удалось Рафаэлу Леау, который вывалился на ворота слева, но не смог перехитрить Велленройтера? Так впереди целый тайм! Ну, а желтая карточка Эрнандеса — глупейшая по форме и сути — вообще мелочь. Пропуск первого матча ⅛ финала из-за перебора предупреждений — это же рабочий момент. Что ж, про эффект бабочки тогда никто не думал. Даже поводов не было.
А Тео вскоре после начала второго тайма схватил еще одну карточку. За очевидную симуляцию! Жизнь заиграла новыми красками. Тем более Пулишич после травмы еще не готов играть полные матчи. Да еще и в меньшинстве. Пришлось менять и его, и Хименеса. «Фейеноорд» же стал смелее, и Паскал Босхарт — тренер молодежки, которого экстренно назначили исполняющим обязанности главного за трое суток до первого матча — сделал решающий ход. Бросил в бой Каррансу, которого летом приобрели как дублера и, возможно, будущего сменщика Хименеса.
Аргентинец прежде играл в МЛС за «Филадельфию», а с начала сезона провел 18 неполных матчей и забил три мяча. До вторника это вряд ли кого-то интересовало, а теперь он — герой той части Роттердама, что болеет за «Фейеноорд»! На 11-й минуте пребывания на поле Карранса откликнулся на подачу Буэно и головой нанес первый удар гостей в створ ворот. Как оказалось, этого достаточно для сенсационного выхода в ⅛ финала, где роттердамцев не видели с прошлого века. «Милану» же остается переваривать второе в истории лигочемпионское фиаско в противостоянии с представителями Нидерландов. Хотя в 1995-м было гораздо больнее, ведь тогда был по-настоящему великий «Милан», а финал выиграл молодой и дерзкий «Аякс» Луи ван Гала.
Волшебники из «Брюгге»
Возможно, в Бергамо неудача соотечественников из Милана вызвала у местных болельщиков ироничные ухмылки. Но уже к перерыву поклонники «Аталанты» поняли, что они вообще не знали, что такое настоящий шок. 0:3 дома против «Брюгге»! Что это вообще было?! Поначалу казалось — несчастный случай. Бергамаски навалились на ворота соперника, но пропустили в первой же опасной атаке от Тальби. Тот пробил из-под Де Рона, мяч проскочил голландцу между ног, и это осложнило задачу вратарю. А к середине тайма затерзавший фаворита еще в первом матче Тальби оформил дубль.
Вот что такое эффективность в чистом виде — тогда как «Аталанта» свои шансы губила с незавидной методичностью. А добавленные к первому тайму минуты только усугубили кошмар. По ходу одной атаки Дзаппакоста попал в штангу, добивание Куадрадо на ленточке остановил защитник. В ответ Ферран Жутгла, который вполне мог забить несколькими минутами ранее, видя перед собой нескольких защитников, просто пробил из-за штрафной. Сильно и точно в угол. 3:0 — после такого трудно было представить, что ждет бергамасков в перерыве в раздевалке.
Возможно, Джан Пьер Гасперини и сказал что-то жесткое, однако пауза пошла хозяевам на пользу. Лукман, вышедший вместо Пашалича, в первой же атаке сократил отставание с передачи Дзаппакосты. Далеко не один человек в этот момент произнес слово «камбэк». И он был реален, хотя в какой-то момент Гасперини просто развел руки в стороны, не понимая, как Эдерсон мог с пары метров попасть в штангу, от которой мяч отскочил к находившемуся в офсайде Лукману. Но если в Брюгге итальянцы были недовольны судьями, то сейчас им трудно предъявить претензии. ВАР видел все, а Феликс Цвайер у монитора убедился — началось все с фола Тсолиса на Куадрадо.
Пенальти, шанс вечера, и — все… Лукман пробил с точки бесхитростно, а Миньоле таким не удивить. Это был не вечер «Аталанты», воплощением бессилия которой стало удаление Рафаэла Толои. Да, капитана спровоцировал мешавший ему вбросить аут Де Кайпер. Ветеран в ответ попытался ударить бельгийца мячом. Промахнулся, и — хотя его останавливал судья — вырвался из объятий арбитра, словно регбист. Догнал обидчика и покарал. Ценой красной карточки. Комментарии излишни. «Аталанта» прощается с Лигой чемпионов. А «Брюгге» — наши овации!
Правило бывших
После случившегося в Италии поверить можно было во что угодно, включая вылет «Баварии». Ее же прилично потрепали в Глазго, и в концовке «Селтик» понял, что с мюнхенцами можно играть. А Брендан Роджерс еще и отлично подготовил «кельтов» к битве, в которой особая мотивация была у вернувшегося в Германию бывшего игрока второй баварской команды Кюна.
Ему было что доказывать в принципе, и по итогам первой игры — в частности. На «Селтик Парк» Кюн организовал быстрый гол, который отменили из-за офсайда. В ответной встрече едва не открыл счет, но защитник хозяев подстраховал Нойера на ленточке. Дальше, правда, инициативу забрал фаворит, однако нули на табло к перерыву сохранила перекладина, принявшая на себя удар Кейна.
Шмейхель, которому удался один из самых ярких матчей в карьере, этого явно заслужил. Если кто-то думал, что датчанин поехал в Шотландию доигрывать, то это глубокое заблуждение. Каспер остановил выходившего один на один Горецку, вытянул из угла выстрел Киммиха, который со штрафного сначала попал в стенку, но прошил ее ударом с подбора. А потом пробил час Кюна — именно он стал первым немцем, поразившим ворота команды из родной страны в главном еврокубке. Лотар Маттеус и Вольфганг Финкель в 80-х годах прошлого века делали это в турнирах рангом ниже. Впрочем, героем атаки стал Маэда — он опередил на фланге защитника и уже в центре отдал пас из-под не успевшего на подстраховку Рафаэла Геррейру. Вдобавок ко всему Ким Мин Чжэ промахнулся в подкате и упустил Кюна один на один.
А если бы сам Маэда дотянулся до мяча чуть лучше и пробил бы головой сильно, а не в руки Нойера?! Дело шло к овертайму, что само по себе стало бы сенсацией. Однако его на четвертой добавленной минуте отменили самым обидным из возможных для «Селтика» способов. После неизвестно какого по счету чуда Шмейхеля, который остановил удар Горецки в упор. Только пытавшийся вынести мяч с ленточки защитник попал в Дэйвиса — и в Мюнхене начался праздник. Яркий и эмоциональный, но вызвавший массу вопросов о дальнейших перспективах команды Венсана Компани.
Греческий наследник Юрана
«Бенфика» в плей-офф еврокубков 22 раза начинала двухматчевую серию с гостевой победы и всегда проходила дальше. «Монако» семь раз стартовал с домашнего поражения и всегда вылетал. По большому счету это все, что нужно было знать о предматчевых раскладах. И пусть любые серии рано или поздно заканчиваются, от нынешней такого не ждали даже поклонники научной фантастики. Однако это был особенный вечер — и монегаски, которые потеряли из-за травмы Александра Головина, едва не сотворили чудо.
Они в принципе мощно начали, но Эмболо плохо принял мяч и запорол выход один на один. Про цену момента вспомнилось, когда Павлидис вырезал пас на пустой угол Керему Актюркоглу. Но «Монако» не развалился. Больше того — команда Ади Хюттера играла смелее с каждой минутой. Один раз «Бенфику» спасла штанга, потом — Трубин. Но когда Эмболо пытался зацепиться за мяч в штрафной и классно поставил корпус, забил выскочивший из-за его спины Минамино. Второй тайм начался с отличного удара наконец-то напомнившего о своем таланте Бен Сегира. Вратарь выручил, однако в следующей опасной атаке — когда Аклиуш отдал пас с фланга, а Эмболо остроумно пропустил мяч — Бен Сегир в завершении был безупречен.
«Монако» не просто повел в счете — он играл гораздо лучше, но, добавив аккуратности при минимальном перевесе, просчитался. А настырный Ауршнес первым успел к мячу в штрафной, и пытавшийся выбить его защитник попал по ноге скандинава. Павлидис был безупречен при подходе к точке и забил уже седьмой гол в нынешнем турнире. У игроков «Бенфики» такой результативности в ЛЧ не было с турнира-1990/91, когда те же семь раз отличился Сергей Юран. Об этом, впрочем, пришло время говорить после финального свистка, так как концовка не давала перевести дух.
Началось все с третьего гола «Монако», родившегося буквально на ровном месте. Юный Иленикена зацепился за мяч в центральной зоне, смяв опытного оппонента, добежал до штрафной и пробил. «Да Луж» был в шоке, потому что мяч проскочил под Трубиным. Увы, в ⅛ финала Головина и его одноклубников мы не увидим, потому что команда из княжества осталась верна себе — в третьем подряд выездном матче ЛЧ пропустила на выезде три мяча. После подачи Каррераса к площади ворот Маецки и вся оборона словно застыли в замедленной съемке, а Кекчю вылетел на мяч и изящно отправил его в сетку. Безумный вечер — безумная развязка!
Статистика дня
1-м футболистом, который в одном розыгрыше забил за одну команду, а потом поразил уже ее ворота, стал нападающий Сантьяго Хименес, который в январе сменил «Фейеноорд» на «Милан».
1-й раз «Фейеноорд» пропустил в еврокубках на первой минуте.
4-м — после Мбаппе, Холанна и Дзаньоло — футболистом, сделавшим дубль в матчах плей-офф до своего двадцатилетия, стал вингер «Брюгге» Тальби.
23 года и 258 дней — средний возраст стартового состава «Фейеноорда» на «Сан-Сиро». Самый юный за всю историю выступлений роттердамцев в главном еврокубке.
200 мячей забил в ЛЧ «Монако». Ранее данной отметки достигли два французских клуба — «ПСЖ» (319) и «Лион» (232).
Автор: Андрей Кузичев