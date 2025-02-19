Самый безумный вечер новой Лиги чемпионов: шок-спасение «Баварии», кошмар «Аталанты» и «Милана», «Монако» — мимо ⅛ финала

Шмейхель, которому удался один из самых ярких матчей в карьере, этого явно заслужил. Если кто-то думал, что датчанин поехал в Шотландию доигрывать, то это глубокое заблуждение. Каспер остановил выходившего один на один Горецку, вытянул из угла выстрел Киммиха, который со штрафного сначала попал в стенку, но прошил ее ударом с подбора. А потом пробил час Кюна — именно он стал первым немцем, поразившим ворота команды из родной страны в главном еврокубке. Лотар Маттеус и Вольфганг Финкель в 80-х годах прошлого века делали это в турнирах рангом ниже. Впрочем, героем атаки стал Маэда — он опередил на фланге защитника и уже в центре отдал пас из-под не успевшего на подстраховку Рафаэла Геррейру. Вдобавок ко всему Ким Мин Чжэ промахнулся в подкате и упустил Кюна один на один.