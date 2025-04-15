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«Боруссия» Д — «Барселона»: стартовые составы команд на матч ¼ финала Лиги чемпионов

Сегодня, 15 апреля, состоится ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона».

Источник: AP 2024

Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд» в одноимённом немецком городе. Встречу будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Маурицио Мариани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Коуто, Антон, Бенсебаини, Зюле, Свенссон, Нмеча, Грос, Байер, Адейеми, Гирасси.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Араухо, Мартин, де Йонг, Гави, Фермин, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

На стадии ⅛ финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч. Первая игра четвертьфинала завершилась разгромной победой «Барселоны» над «Боруссией» (4:0).