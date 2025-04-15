«Боруссия» Д — «Барселона»: стартовые составы команд на матч ¼ финала Лиги чемпионов

На стадии ⅛ финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч. Первая игра четвертьфинала завершилась разгромной победой «Барселоны» над «Боруссией» (4:0).