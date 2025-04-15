«Боруссия» Д — «Барселона»: стартовые составы команд на матч ¼ финала Лиги чемпионов

Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд» в одноимённом немецком городе. Встречу будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Маурицио Мариани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд.
«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Коуто, Антон, Бенсебаини, Зюле, Свенссон, Нмеча, Грос, Байер, Адейеми, Гирасси.
«Барселона»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Араухо, Мартин, де Йонг, Гави, Фермин, Ямаль, Рафинья, Левандовски.
На стадии ⅛ финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч. Первая игра четвертьфинала завершилась разгромной победой «Барселоны» над «Боруссией» (4:0).