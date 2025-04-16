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Сон Хын Мин не поможет «Тоттенхэму» в ответном четвертьфинальном матче ЛЕ с «Айнтрахтом»

Капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин не поехал с командой в Германию на ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

Источник: Getty Images

Тренер «шпор» Анге Постекоглу подтвердил, что нападающий — единственный основной игрок команды, который не поехал на решающую игру.

32-летний Сон сыграл 80 минут в первом матче с «Айнтрахтом» в Лондоне, который завершился вничью со счетом 1:1. Впоследствии южнокореец пропустил матч своей команды с «Вулверхэмптоном» (2:4) в АПЛ в воскресенье.

«Сонни не поехал, и он единственный, кто не поехал. Уже пару недель он испытывает проблемы с ногой и испытывает боль», — сказал Постекоглу по прибытии во Франкфурт.