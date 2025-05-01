«Барселона» и «Интер» сыграли со счетом 3:3 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

МАДРИД, 30 апреля. /ТАСС/. Испанская «Барселона» и итальянский «Интер» сыграли вничью со счетом 3:3 в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне.
Забитыми мячами в составе «Интера» отметились Маркус Тюрам (1-я минута) и Дензел Дюмфрис (21, 64). У «Барселоны» отличились Ламин Ямаль (24) и Ферран Торрес (38). На 65-й минуте вратарь «Интера» Ян Зоммер отметился автоголом. Мяч Тюрама стал самым быстрым в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Ямаль провел сотый матч за «Барселону».
Ответный матч пройдет 6 мая в Милане.
В другом полуфинале встречаются французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, и английский «Арсенал». Первая встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 1:0, ответная игра состоится 7 мая в Париже.
Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 31 мая в германском Мюнхене. Действующим победителем турнира является испанский «Реал», который в финале обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0. Команда из Мадрида выиграла 15-й титул и является рекордсменом по этому показателю.
Ханс-Дитер Флик
Симоне Индзаги
Ламин Ямаль
24′
Ферран Торрес
(Рафинья)
38′
Янн Зоммер
65′
Маркус Тюрам
(Дензел Дюмфрис)
1′
Дензел Дюмфрис
(Франческо Ачерби)
21′
Дензел Дюмфрис
(Хакан Чалханоглу)
64′
25
Войцех Щенсны
5
Иньиго Мартинес
19
Ламин Ямаль
21
Френки де Йонг
7
Ферран Торрес
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
70′
83′
15
Андреас Кристенсен
23
Жюль Кунде
42′
24
Эрик Гарсия
35
Херард Мартин
46′
4
Рональд Араухо
8
Педри
83′
6
Гави
20
Дани Ольмо
68′
16
Фермин Лопес
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
22
Генрих Мхитарян
23
Николо Барелла
2
Дензел Дюмфрис
81′
36
Маттео Дармиан
32
Федерико Димарко
56′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
59′
71′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
81′
7
Петр Зелиньски
10
Лаутаро Мартинес
46′
99
Мехди Тареми
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
10
Фолы
11
0
Офсайды
5
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти