«Барселона» и «Интер» сыграли со счетом 3:3 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 31 мая в германском Мюнхене. Действующим победителем турнира является испанский «Реал», который в финале обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0. Команда из Мадрида выиграла 15-й титул и является рекордсменом по этому показателю.