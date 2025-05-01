Ямаль о ничьей с «Интером» в ЛЧ: мы были лучше и отдадим все силы в Милане

«Я благодарен за похвалу, хорошо, что мою работу ценят, но я думаю только о футболе и отдыхе, потому что мы отдадим все силы в Милане. Мы были лучше, несмотря на ничью, и мы думаем только о победе. Я всегда стараюсь выкладываться для команды по максимуму, но не все получилось. Хотелось победить, но во втором матче мы выложимся по полной и победим. Я был расстроен в конце, но теперь все позади, и мы будем думать о втором матче», — цитирует Ямаля Mundo Deportivo.