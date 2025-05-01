Ямаль о ничьей с «Интером» в ЛЧ: мы были лучше и отдадим все силы в Милане

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Барселона» превзошла миланский «Интер» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, несмотря на ничейный результат, заявил нападающий испанского футбольного клуба Ламин Ямаль.
В среду «Барселона» и «Интер» сыграли вничью со счетом 3:3. Ямаль отметился забитым мячом. После матча испанец удостоился похвал от многих экспертов, бывших и действующих футболистов, включая главного тренера итальянского клуба Симоне Индзаги.
«Я благодарен за похвалу, хорошо, что мою работу ценят, но я думаю только о футболе и отдыхе, потому что мы отдадим все силы в Милане. Мы были лучше, несмотря на ничью, и мы думаем только о победе. Я всегда стараюсь выкладываться для команды по максимуму, но не все получилось. Хотелось победить, но во втором матче мы выложимся по полной и победим. Я был расстроен в конце, но теперь все позади, и мы будем думать о втором матче», — цитирует Ямаля Mundo Deportivo.
Ямаль провел 100-й матч за «Барселону». Испанец стал самым молодым автором гола (17 лет и 291 день) в полуфинале Лиги чемпионов, превзойдя достижение француза Килиана Мбаппе (18 лет и 140 дней).
Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая.
Ханс-Дитер Флик
Симоне Индзаги
Ламин Ямаль
24′
Ферран Торрес
(Рафинья)
38′
Янн Зоммер
65′
Маркус Тюрам
(Дензел Дюмфрис)
1′
Дензел Дюмфрис
(Франческо Ачерби)
21′
Дензел Дюмфрис
(Хакан Чалханоглу)
64′
25
Войцех Щенсны
5
Иньиго Мартинес
19
Ламин Ямаль
21
Френки де Йонг
7
Ферран Торрес
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
70′
83′
15
Андреас Кристенсен
23
Жюль Кунде
42′
24
Эрик Гарсия
35
Херард Мартин
46′
4
Рональд Араухо
8
Педри
83′
6
Гави
20
Дани Ольмо
68′
16
Фермин Лопес
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
22
Генрих Мхитарян
23
Николо Барелла
2
Дензел Дюмфрис
81′
36
Маттео Дармиан
32
Федерико Димарко
56′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
59′
71′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
81′
7
Петр Зелиньски
10
Лаутаро Мартинес
46′
99
Мехди Тареми
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
10
Фолы
11
0
Офсайды
5
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти